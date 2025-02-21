Апокаліптичний прогноз: експерти розповіли, коли можуть застосувати ядерну зброю

Збройні конфлікти стануть найгострішою проблемою 2025 року

Ризик застосування ядерної зброї у світі протягом наступного десятиліття є надзвичайно високим — такої думки дотримуються 48% міжнародних експертів. Тривожні прогнози стосуються не лише ядерної загрози, але й можливості військових протистоянь у космосі та появи нових країн із ядерним потенціалом.

Песимістичні настрої переважають у більшості опитаних фахівців з міжнародних відносин. Про це свідчать результати опитування оприлюдненого на сайті Atlantic Council.

Найбільш імовірними "першими користувачами" ядерної зброї експерти називають Росію та Північну Корею. Близько 25% опитаних вважають, що саме ці країни можуть застосувати ядерну зброю до 2035 року.

Майже всі експерти (88%) впевнені, що протягом наступного десятиліття з'являться нові ядерні держави. Три чверті респондентів прогнозують, що ядерною країною стане Іран. Також 40% опитаних вважають, що ядерну зброю отримає Південна Корея, а 29% — що це зробить Японія.

Ще однією загрозою міжнародній безпеці може стати мілітаризація космосу. 45% експертів передбачають, що у наступному десятилітті станеться військовий конфлікт, який частково відбуватиметься у космічному просторі.

Вперше експертам поставили питання про ймовірність нової світової війни. 40% фахівців відповіли, що третя світова може початися до 2035 року. При цьому 28% опитаних назвали війну між великими державами найбільшою загрозою для світового добробуту.

Щодо регіональних конфліктів, то 65% експертів впевнені, що Китай спробує силою захопити Тайвань. Майже половина (45%) опитаних прогнозує прямий конфлікт між Росією та НАТО у найближчі десять років.

Загальний настрій експертів щодо майбутнього песимістичний. 62% респондентів вважають, що через десять років світова ситуація погіршиться. Лише 38% сподіваються на позитивні зміни.

В опитуванні взяли участь 357 експертів з понад 60 країн світу. Воно проводилося наприкінці листопада — на початку грудня 2024 року. Результати дослідження доповнюють дані Всесвітнього економічного форуму, згідно з якими збройні конфлікти стануть найгострішою проблемою 2025 року.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що опитування росіян здивувало результатами. Вони вважають, що війна — не найбільша проблема.