У Трампа звільнили сотні співробітників, що контролювали ядерну зброю. Як це стосується України

Представник Міненергетики заперечив інформацію про масові звільнення

Адміністрація президента США Дональда Трампа звільнила понад 300 співробітників Національної адміністрації з ядерної безпеки (NNSA). Серед звільнених ті, хто працювали на об’єктах зі створення ядерної зброї, здійснювали нагляд за підрядниками та інспектували ядерні боєголовки.

Про це повідомляє CNN з посиланням на чотири проінформовані джерела. Скорочення також охопили працівників штаб-квартири NNSA, які розробляли технічні вимоги та інструкції для підрядників, що займаються виробництвом ядерної зброї. Один зі співрозмовників видання заявив, що причиною цього рішення могло бути нерозуміння посадовцями Міністерства енергетики США важливості роботи цих фахівців. NNSA розпочало процедуру повернення частини звільнених співробітників.

"Ніхто не знайшов часу, щоб зрозуміти, чим ми займаємося, і важливість нашої роботи для національної безпеки країни", – сказав він.

Своєю чергою представник Міненергетики заперечив інформацію про масові звільнення. За його словами, з NNSA було звільнено "менш як 50 осіб", й вони "займали переважно адміністративні та канцелярські посади".

Члени Конгресу висловили Міністерству енергетики свою стурбованість звільненнями в NNSA. Про це виданню розповів співробітник апарату Конгресу.

"Конгрес божеволіє, тому що, схоже, Міністерство енергетики не усвідомлювало, що NNSA контролює ядерні запаси. Ядерне стримування є основою американської безпеки та стабільності. Крапка. Навіть дуже маленькі пробоїни в підтримці цього стримування повинні надзвичайно лякати людей", – сказав один зі співрозмовників.

Джерела розповіли, що Міненерго тиснуло на кадрові служби, аби ті аргументували звільнення нібито поганою роботою співробітників. Двоє з кадровиків, не бажаючи це робити, подали заяви на звільнення.

Як це стосується України

NNSA не лише управляє ядерним арсеналом США, але також контролює безпеку ядерних матеріалів по всій країні. Це, за словами співрозмовників видання, є критично важливим, особливо у світлі останніх загроз, зокрема — атаки російського безпілотника на територію Чорнобильської АЕС в Україні.

"NNSA має в Україні датчики, які допомагають відстежувати ядерні ризики, як навмисні, так і ненавмисні", – пояснило одне з джерел.

Як повідомляв "Телеграф", федеральний суддя зобов’язав адміністрацію президента США Дональда Трампа відновити фінансування сотень підрядників, які працюють у сфері зовнішньої допомоги. Йдеться про співробітників Агентстві США з міжнародного розвитку (USAID), які зазнали масових звільнень.