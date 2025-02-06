У Трампа відповіли Зеленському на його ідею про ядерну зброю для України: назвали шанси

У Штатах вважають, що переозброєння України ядерною зброєю – це не вихід

Спецпредставник президента США Кіт Келлог відкидає можливість набуття Україною статусу ядерної держави. На його думку, шанси такого сценарію є нереалістичними.

Таку заяву Келлог зробив в інтерв’ю для Fox News. Це сталося після висловлювань президента України Володимира Зеленського, що якщо США не можуть гарантувати швидкий шлях до членства в НАТО, то є альтернативні варіанти безпеки, які Київ може прийняти. Наприклад, ядерна зброя.

"Шанс на те, що вони отримають свою ядерну зброю назад — десь між мізерною та нульовою", — сказав Келлог, додавши: "Давайте будемо чесними... цього не станеться", — каже Келлог.

Крім того, спецпредставник Дональда Трампа вважає, що наразі переозброєння України ядерною зброєю – це не є виходом.

"Пам’ятайте, президент сказав, що ми – уряд здорового глузду. Коли хтось каже щось подібне, подивіться на результат чи потенціал. Це і є використання вашого здорового глузду", – підсумував він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як в України забрали ядерну зброю.