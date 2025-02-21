Апокалиптический прогноз: эксперты рассказали, когда могут применить ядерное оружие

Вооруженные конфликты станут острейшей проблемой 2025 года

Риск применения ядерного оружия в мире в течение следующего десятилетия чрезвычайно высок — такого мнения придерживаются 48% международных экспертов. Тревожные прогнозы касаются не только ядерной угрозы, но возможности военных противостояний в космосе и появления новых стран с ядерным потенциалом.

Пессимистические настроения преобладают у большинства опрошенных специалистов по международным отношениям. Об этом свидетельствуют результаты опроса обнародованные на сайте Atlantic Council.

Наиболее вероятными "первыми пользователями" ядерного оружия эксперты называют Россию и Северную Корею. Около 25% опрошенных считают, что именно эти страны могут использовать ядерное оружие до 2035 года.

Почти все эксперты (88%) уверены, что в течение следующего десятилетия появятся новые ядерные державы. Три четверти респондентов прогнозируют, что ядерной страной станет Иран. Также 40% опрошенных считают, что ядерное оружие получит Южная Корея, а 29% — что это сделает Япония.

Еще одной угрозой международной безопасности может стать милитаризация космоса. 45% экспертов предполагают, что в следующем десятилетии произойдет военный конфликт, который будет частично происходить в космическом пространстве.

Впервые эксперты задали вопрос о вероятности новой мировой войны. 40% специалистов ответили, что третья мировая может начаться к 2035 году. При этом 28% опрошенных назвали войну между великими государствами самой большой угрозой мировому благосостоянию.

Что касается региональных конфликтов, то 65% экспертов уверены, что Китай попытается силой захватить Тайвань. Около половины (45%) опрошенных прогнозирует прямой конфликт между Россией и НАТО в ближайшие десять лет.

Общее настроение экспертов относительно будущего пессимистично. 62% респондентов считают, что десять лет спустя мировая ситуация ухудшится. Только 38% надеются на положительные изменения.

В опросе приняли участие 357 экспертов из более чем 60 стран мира. Оно проводилось в конце ноября — начале декабря 2024 года. Результаты исследования дополняют данные Всемирного экономического форума, согласно которым вооруженные конфликты станут острейшей проблемой 2025 года.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что опрос россиян удивил результатами. Они считают, что война — не самая большая проблема.