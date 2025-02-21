Жодних платежів і Приват24 на паузі: коли ПриватБанк відновить роботу

Популярний серед українців банк призупинить свою роботу

ПриватБанк проведе планові регламентні роботи у ніч з 21 на 22 лютого. З опівночі до 6:30 ранку всі операції з картками, платежі, а також робота Приват24 будуть тимчасово недоступні.

Про це повідомили на Facebook-сторінці банку. Там зауважили, що час запланованих оновлень обраний спеціально для того, аби мінімізувати незручності для клієнтів банку.

"Ми дбаємо про ваш комфорт, тому виконуємо всі оновлення вночі, коли більшість клієнтів не користуються банківськими послугами. Та якщо у цей час ви планували здійснити важливі операції, радимо завчасно провести всі потрібні оплати, аби нічого не завадило вашим планам", — дописали в повідомленні.

Як повідомляє банк, у цей період також не працюватимуть банкомати, термінали самообслуговування та POS-термінали. Водночас банк рекомендує заздалегідь здійснити всі важливі платежі, щоб уникнути можливих незручностей.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що обмеження на карткові перекази у розмірі 150 000 гривень можуть скасувати вже навесні. За словами очільника Нацбанку, самих обмежень недостатньо для боротьби з передачею карток у чужі руки. Банки повинні вдосконалити системи внутрішнього контролю та краще вивчати своїх клієнтів.