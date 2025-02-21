Никаких платежей и Приват24 на паузе: когда ПриватБанк восстановит работу

Популярный среди украинцев банк приостановит свою работу

ПриватБанк проведет плановые регламентные работы в ночь с 21 на 22 февраля. С полуночи до 6:30 утра все операции с карточками, платежи, а также работа Приват24 будут временно недоступны.

Об этом сообщили на Facebook-странице банка. Там отметили, что время запланированных обновлений выбрано специально для того, чтобы минимизировать неудобства для клиентов банка.

"Мы заботимся о вашем комфорте, поэтому выполняем все обновления ночью, когда большинство клиентов не пользуются банковскими услугами. Но если в это время вы планировали совершить важные операции, советуем заблаговременно провести все необходимые оплаты, чтобы ничего не помешало вашим планам", — дописали в сообщении.

Как сообщает банк, в этот период также не будут работать банкоматы, терминалы самообслуживания и POS-терминалы. В то же время банк рекомендует заранее совершить все важные платежи во избежание возможных неудобств.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что ограничения на карточные переводы в размере 150 000 гривен могут отменить уже весной. По словам главы Нацбанка, самих ограничений недостаточно для борьбы с передачей карт в чужие руки. Банки должны усовершенствовать системы внутреннего контроля и лучше изучать своих клиентов.