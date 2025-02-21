Топ-50 книжок, які купують 18-річні українці: результати програми "єКнига"

Програма "єКнига": як державна підтримка сприяє розвитку української літератури.

Український інститут книги опублікував добірку книг, які найчастіше купували 18-річні українці за програмою "єКнига". Ця програма дозволяє молодим українцям, яким виповнилося 18 років, отримувати фінансову допомогу від держави на купівлю книжок.

Сума підтримки становить 908,4 грн, і ці кошти можна використовувати на придбання паперових, електронних та аудіокниг українською мовою в книгарнях та видавництвах, що беруть участь у програмі. За даними інституту, 82% книжок у топ-50 належать зарубіжним авторам.

Лідером продажів стала Коллін Гувер із книгою "Покинь, якщо кохаєш", яка зайняла перше місце. Загалом, у топ-50 потрапило п'ять творів цієї авторки.

За січень було придбано понад 90 000 книжок на загальну суму 41,8 млн грн. Всього у списку топ-50 налічується 30 266 придбаних книжок. Серед них дев'ять видань українських авторів, які також користуються популярністю серед молоді. Це:

"Так ніхто не кохав: Антологія української поезії про кохання"

"Антологія української поезії ХХ століття: від Тичини до Жадана"

"100 відтінків темряви. Антологія української містики та жахів"

Володимир Станчишин. "Стіни в моїй голові. Жити з тривожністю і депресією"

Андрій Сем’янків. "Танці з кістками"

Ілларіон Павлюк. "Я бачу, вас цікавить пітьма"

ЙБН БЛД РСН

Людмила Долгоновська. "Залізний генерал. Уроки людяності" (книжка про Валерія Залужного)

Вахтанг Кіпіані. "Зродились ми великої години…" ОУН і УПА

Усі 50 позицій можна переглянути за посиланням.

Програма "єКнига" надає молоді можливість не лише розширювати свої знання та культурний світогляд, а й підтримувати українську книжкову індустрію. Від дня, коли людині виповнюється 18 років, і до дня, коли їй виповниться 19 років, можна подати заявку на участь у програмі та отримати кошти, які дійсні протягом трьох місяців.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у Кривому розі оголосили тендер та витратять сотні тисяч гривень на книги пам’яті.