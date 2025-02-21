Топ-50 книг, которые покупают 18-летние украинцы: результаты программы "еКнига"

Программа "еКнига": как государственная поддержка способствует развитию украинской литературы.

Украинский институт книги опубликовал подборку книг, которые чаще всего покупали 18-летние украинцы по программе "еКнига". Эта программа позволяет молодым украинцам, которым исполнилось 18 лет, получать финансовую помощь от государства на покупку книг.

Сумма поддержки составляет 908,4 грн, и эти средства можно использовать на приобретение бумажных, электронных и аудиокниг на украинском языке в книжных магазинах и издательствах, участвующих в программе. По данным института, 82% книг в топ-50 принадлежат зарубежным авторам.

Лидером продаж стала Коллин Гувер с книгой "Оставь, если любишь", занявшей первое место. В общем, в топ-50 попало пять произведений этого автора.

За январь было приобретено более 90 000 книг на общую сумму 41,8 млн. грн. Всего в списке топ-50 насчитывается 30 266 приобретенных книг. Среди них девять изданий украинских авторов, также пользующихся популярностью среди молодежи. Это:

"Так никто не любил: Антология украинской поэзии о любви"

"Антология украинской поэзии ХХ века: от Тычины до Жадана"

"100 оттенков тьмы. Антология украинской мистики и ужасов"

Владимир Станчишин. "Стены в моей голове. Жить с тревожностью и депрессией"

Андрей Семенков. "Танцы с костями"

Илларион Павлюк. "Я вижу, вас интересует тьма"

ЙБН БЛД РСН

Людмила Долгоновская. "Железный генерал. Уроки человечности" (книга о Валерии Залужном)

Вахтанг Кипиани. "Родились мы в великое время…" ОУН и УПА

Все 50 позиций можно просмотреть по ссылке.

Программа "еКнига" предоставляет молодежи возможность не только расширять свои знания и культурное мировоззрение, но и поддерживать украинскую книжную индустрию. Со дня, когда человеку исполняется 18 лет, и до дня, когда ему исполнится 19 лет, можно подать заявку на участие в программе и получить средства, которые действительны в течение трех месяцев.

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