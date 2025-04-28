Економія до майже 40 грн. Які українські магазини продають найдешевші яблука

Українці можуть зекономити на яблуках до 40 гривень

В Україні продовжують дорожчати популярні продукти. Ріст цін не обійшов і на яблука, деякі сорти яких наразі можуть коштувати понад 50 гривень за кіло.

Які популярні сорти яблук здорожчали за місяць, які середні ціни на них та де можна зекономити, купивши за найнижчою вартістю, розбирався "Телеграф". Згідно з даними "Мінфін", середній цінник на 1 кілограм українських яблук 28 квітня 2025 року складає 44,80 гривень. Місяцем раніше вони коштували 43,38 гривні.

Водночас "Айдаред" здорожчав більш суттєво — зі 46,83 гривні у березні до 55,80 гривень у квітні.

Ціни в магазинах

Якщо хочете зекономити на українських яблуках, то найвигідніше їх можна купити в "Екомаркет", де ціна за кіло не перевалює 21,90 гривень.

Однак інші магазини пропонують більш високі цінники:

у "Metro" вони продаються за 41,50 гривень;

"АТБ" — 41,95 гривні;

"Varus" — 55,90 гривень;

"Сільпо" — 59,0 гривень.

Тобто найбільш вигідною пропозицією є ціна на українські яблука в "Екомаркет", аніж, наприклад, в "Сільпо".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні різко впали цінники на яйця. Ми з'ясували, де можна купити найдешевші.