Під Києвом пропонують роботу для студентів на виробництві з зарплатою до 25 тисяч гривень

Робота для студентів під Києвом з гнучким графіком і зарплатою до 25 тисяч гривень

У місті Вишгород, що неподалік Києва, компанія OLACAO відкрила вакансії для підсобних працівників на харчовому виробництві. Ця робота стане чудовою можливістю для студентів, пенсіонерів та людей з інвалідністю. Компанія пропонує гідну оплату праці — до 25 тисяч гривень на місяць, а також офіційне працевлаштування та гнучкий графік роботи.

Про це йдеться в оголошенні на порталі "Work.ua", яке розмістила компанія ІТС Вілтон. OLACAO займається виробництвом високоякісних харчових продуктів, зокрема какао-порошку та какао-масла, і має репутацію стабільного роботодавця навіть у непрості економічні часи.

Підсобний працівник на виробництві виконує низку важливих завдань, які забезпечують безперебійну роботу підприємства. Основні обов'язки включають:

Виконання запланованих виробничих завдань , таких як зважування та змішування сировини згідно з технологічними вимогами;

, таких як зважування та змішування сировини згідно з технологічними вимогами; Контроль технологічних процесів на кожному етапі виробництва;

на кожному етапі виробництва; Забезпечення стабільної роботи обладнання, що експлуатується на виробництві.

Такі завдання не потребують спеціальної освіти чи великого досвіду, тому компанія розглядає кандидатів без досвіду роботи, зокрема студентів, які шукають першу роботу або підробіток на час навчання.

Компанія OLACAO гарантує офіційне працевлаштування, що забезпечує працівникам усі соціальні гарантії. Заробітна плата становить від 15 000 до 25 000 гривень на місяць і виплачується двічі на місяць, що дозволяє працівникам краще планувати свої витрати.

Крім того, компанія пропонує:

Гнучкий графік роботи: можливість працювати за схемою 5/2 (п’ять робочих днів і два вихідних) або позмінно 3/3/3.

Додаткові виплати: працівникам обіцяють надбавку 20% за понаднормову роботу або переробки.

Стабільність і розвиток: компанія позиціонує себе як надійного роботодавця навіть у часи економічної нестабільності.

Щоб отримати роботу, не потрібно надсилати резюме або проходити складні співбесіди. Компанія закликає кандидатів просто зателефонувати за вказаним номером телефону, щоб дізнатися більше про вакансію та домовитися про співбесіду.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що студенти, які захоплюються комп'ютерними іграми, можуть отримати кошти за своє хобі.