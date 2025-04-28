Цукерки гребли мішками. Українці обурені поведінкою ромів на кладовищах (відео)

Думки користувачів у мережі розділились

В Україні з неділі, 27 квітня, відзначають поминальні дні, які тривають до 29 числа цього ж місяця. Проте мережа вже замайоріла кадрами з гробків, де роми мішками збирають цукерки і не тільки.

Відповідні відео опублікували в мережі місцеві пабліки Хмельницька і не тільки. Більшість українців обурила така поведінка людей, особливо на Радовницю.

"Роми мішками виносили солодощі з кладовищ на Хмельниччині", — йдеться у повідомленні.

На відео видно, що люди ходять і збирають по могилках цукерки. Все б нічого, якби вони не робили це у мішки. Ба більше з'явились кадри, як такі "бізнесмени" сідали на потяг і не могли в плацкарті вмістити свої пожитки, настільки їх було багато.

На більшості відео видно, що цукерки збирали не тільки роми, а й діти. Одна з користувачок поділилась у мережі, що її діти привезли додому з кладовища цілу коробку цукерок. В коментарях це неабияк обурило людей.

В загальному, думки користувачів розділились: хтось писав, що роми можуть брати скільки завгодно цукерок, а хтось був проти. Деякі українці наполягали на тому, що в поминальні дні слід залишати на могилах невеликі гостинці, як милостиню. Проте дехто так не вважав і взагалі називав традицію ставити їжу на пам'ятники померлих дивною.

Однак майже усі зійшлись у тому, що збирати цукерки у мішки — занадто, навіть у якості милості. Адже дехто переконаний, що далі ці цукерки будуть перепродаватись абощо.

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