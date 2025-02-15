Можна заробити понад 20 000 гривень: пенсіонерам пропонують цікаву роботу

Кандидатів чекає робота зі стабільною заробітною платою

На тлі російської агресії та проблем на ринку праці знайти добру роботу в Україні досить складно. Однак існує вакансія для пенсіонерів із гарною зарплатою та умовами.

Відповідне оголошення опубліковано на сайті з пошуку роботи. Компанія NOVUS шукає продавця-касира на станцію метро "Лісова" у Києві.

Заробітна плата, яку пропонують кандидатам на вакансію, — від 20 400 до 22 800 гривень.

Компанія пропонує:

Своєчасну та стабільну заробітну плату;

Офіційне працевлаштування;

Допомога із житлом для іногородніх;

Безкоштовне харчування;

Безкоштовне навчання та кар’єрне зростання.

Від кандидата вимагається:

бути активним та комунікабельним;

бути відповідальним та уважним до роботи;

мати досвід роботи із продуктами харчування.

Основні обов’язки, які має виконувати кандидат:

займатися викладенням товару відповідно до стандартів, прийнятих у компанії;

стежити за свіжістю та якістю продукції, якою торгує компанія;

підтримувати обов’язковий порядок та чистоту ввіреного йому відділу.

Раніше "Телеграф" писав, що шукають пенсіонерів на роботу під Києвом із зарплатою чотири рази на місяць.