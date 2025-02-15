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Можна заробити понад 20 000 гривень: пенсіонерам пропонують цікаву роботу

Автор
Євген Устименко
Дата публікації
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Автор
Пенсіонери
Пенсіонери. Фото Колаж "Телеграфу"

Кандидатів чекає робота зі стабільною заробітною платою

На тлі російської агресії та проблем на ринку праці знайти добру роботу в Україні досить складно. Однак існує вакансія для пенсіонерів із гарною зарплатою та умовами.

Відповідне оголошення опубліковано на сайті з пошуку роботи. Компанія NOVUS шукає продавця-касира на станцію метро "Лісова" у Києві.

Заробітна плата, яку пропонують кандидатам на вакансію, — від 20 400 до 22 800 гривень.

Компанія пропонує:

  • Своєчасну та стабільну заробітну плату;
  • Офіційне працевлаштування;
  • Допомога із житлом для іногородніх;
  • Безкоштовне харчування;
  • Безкоштовне навчання та кар’єрне зростання.

Від кандидата вимагається:

  • бути активним та комунікабельним;
  • бути відповідальним та уважним до роботи;
  • мати досвід роботи із продуктами харчування.

Основні обов’язки, які має виконувати кандидат:

  • займатися викладенням товару відповідно до стандартів, прийнятих у компанії;
  • стежити за свіжістю та якістю продукції, якою торгує компанія;
  • підтримувати обов’язковий порядок та чистоту ввіреного йому відділу.

Раніше "Телеграф" писав, що шукають пенсіонерів на роботу під Києвом із зарплатою чотири рази на місяць.

Теги:
#Київ #Метро #Вакансія #Продавець