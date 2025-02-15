Можна заробити понад 20 000 гривень: пенсіонерам пропонують цікаву роботу
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Кандидатів чекає робота зі стабільною заробітною платою
На тлі російської агресії та проблем на ринку праці знайти добру роботу в Україні досить складно. Однак існує вакансія для пенсіонерів із гарною зарплатою та умовами.
Відповідне оголошення опубліковано на сайті з пошуку роботи. Компанія NOVUS шукає продавця-касира на станцію метро "Лісова" у Києві.
Заробітна плата, яку пропонують кандидатам на вакансію, — від 20 400 до 22 800 гривень.
Компанія пропонує:
- Своєчасну та стабільну заробітну плату;
- Офіційне працевлаштування;
- Допомога із житлом для іногородніх;
- Безкоштовне харчування;
- Безкоштовне навчання та кар’єрне зростання.
Від кандидата вимагається:
- бути активним та комунікабельним;
- бути відповідальним та уважним до роботи;
- мати досвід роботи із продуктами харчування.
Основні обов’язки, які має виконувати кандидат:
- займатися викладенням товару відповідно до стандартів, прийнятих у компанії;
- стежити за свіжістю та якістю продукції, якою торгує компанія;
- підтримувати обов’язковий порядок та чистоту ввіреного йому відділу.
Раніше "Телеграф" писав, що шукають пенсіонерів на роботу під Києвом із зарплатою чотири рази на місяць.