Хороший график и оплата: в Днепре ищут пенсионерок для важной работы

Эта вакансия может стать настоящей находкой для тех, кто хочет пополнить свой бюджет

В условиях, когда средняя пенсия в Украине едва покрывает базовые нужды, многие пенсионеры вынуждены искать дополнительный заработок. Особенно сложно найти работу бывшим медицинским работникам, ведь их профессия требует специфических навыков и опыта. Однако у Днепра появилась интересная возможность для пенсионеров с медицинским опытом, местное медицинское учреждение ищет младшую медицинскую сестру.

Об этом стало известно из объявления на сайте по поиску работы. "Телеграф" рассказывает, что нужно для работы.

От кандидата ожидают знание базовых прав и обязанностей младшей медсестры, понимание правил санитарии, гигиены и охраны труда. Важно также ориентироваться в правильном использовании моющих средств.

Заведение предлагает официальное трудоустройство с полной занятостью. Можно выбрать удобный график работы: либо с 8:00 до 16:00, либо посменный. Работодатель с удовольствием рассмотрит кандидатуры пенсионеров с соответствующим опытом.

На сайте по поиску работы также указали зарплату, которую планируют платить. Сумма – 8 тысяч гривен.

Основные обязанности включают уборку помещений согласно санитарным нормам, сопровождение пациентов в лечебно-диагностические кабинеты и помощь старшей медсестре. Также нужно будет работать с бельем, хозяйственным инвентарем и сообщать о технических неисправностях.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине появилась привлекательная вакансия для пенсионеров. В современном 16-этажном доме в Киеве открыта вакансия консьержа.