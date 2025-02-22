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"Крижане королівство". Українці вражені приголомшливим явищем на Прикарпатті, таке буває нечасто (відео)

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
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Автор
Манявський водоспад вражає красою Новина оновлена 22 лютого 2025, 11:17
Манявський водоспад вражає красою. Фото Колаж "Телеграфа"

Його висота — близько 20 метрів

Наприкінці зими Україну накрили морози та снігопади, на півночі, сході та в Карпатах місцями очікується до -23 градусів. В Івано-Франківській області замерз один з найбільших водоспадів України — Манявський.

Кадри видовища, що захоплює, було знято 19 лютого, їх опублікували в мережі. Висота манявського водоспаду близько 20 метрів, і вода перетворилася на довгі блискучі гострі бурульки, що звисають з висоти. Водоспад має виступи, тому бурульки утворили своєрідні "поверхи", що виглядає дуже ефектно. Навкруги все припорошено пухнастим сніжком — атмосфера абсолютно казкова.

Українці заворожені красою рідної природи. Користувач Володимир Стасишин опублікував фото замерзлого Манявського водоспаду.

"Яка файна наша ненька-Україна! Миру і перемоги всім нам!", "Природа творить чудеса", "Крижане королівство", "Така краса буває не так часто. Заворожує", — пишуть в мережі.

Якщо є бажання та можливість на власні очі побачити цю красу, варто поквапитися. Невдовзі в Україну прийде потепління, втім Манявський водоспад неймовірний у будь-яку пору року.

Манявський водоспад розташований за 5 кілометрів від села Манява Богородчанського району Івано-Франківської області в гірському масиві українських Карпат — Горгани. Основним джерелом Манявського водоспаду є річка Манявка. Водоспад є гідрологічної пам'ятником природи місцевого значення і дуже популярний серед туристів.

Як розповідав "Телеграф", метеорологи прогнозують, що вже з 25 лютого українці відчують перші ознаки весняної відлиги. Послаблення морозів та поступове підвищення температури повітря почнеться з наступного тижня, коли до України почнуть надходити тепліші повітряні маси із заходу.

Теги:
#Івано-Франківська область #Мороз #Водоспад #Відео