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"Ледяное королевство". Украинцы впечатлены потрясающим явлением на Прикарпатье, такое бывает нечасто (видео)

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
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Автор
Манявский водопад поражает красотой Новость обновлена 22 февраля 2025, 11:17
Манявский водопад поражает красотой. Фото Колаж "Телеграфа"

Его высота – около 20 метров

В конце зимы Украину накрыли морозы и снегопады, на севере, востоке и Карпатах местами ожидается до -23 градусов. В Ивано-Франковской области замерз один из самых больших водопадов Украины — Манявский.

Захватывающие кадры явления были сняты 19 февраля, их опубликовали в сети. Высота Манявского водопада около 20 метров, и вода превратилась в длинные блестящие острые сосульки, свисающие с высоты. Водопад имеет выступы, поэтому сосульки образовали своеобразные "этажи", что выглядит очень эффектно. Вокруг все присыпано пушистым снежком — атмосфера абсолютно сказочная.

Украинцы заворожены красотой родной природы. Пользователь Владимир Стасишин опубликовал фото замерзшего Манявского водопада.

"Какая хорошая наша ненька-Україна! Мира и победы всем нам!", "Природа творит чудеса", "Ледяное королевство", "Такая красота бывает не так часто. Завораживает", — пишут в сети.

Если есть желание и возможность своими глазами увидеть эту красоту, стоит поторопиться. Вскоре в Украину придет потепление, впрочем Манявский водопад невероятен в любое время года.

Манявский водопад расположен в 5 километрах от села Манява Богородчанского района Ивано-Франковской области в горном массиве украинских Карпат — Горганы. Основной источник Манявского водопада - река Манявка. Водопад является гидрологическим памятником природы местного значения и очень популярен среди туристов.

Как рассказывал "Телеграф", метеорологи прогнозируют, что уже с 25 февраля украинцы почувствуют первые признаки весенней оттепели. Ослабление морозов и постепенное повышение температуры воздуха начнется со следующей недели, когда в Украину начнут поступать более теплые воздушные массы с запада.

Теги:
#Ивано-Франковская область #Мороз #Водопад #Відео