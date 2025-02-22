На Тернопільщині під час війни хочуть витратити понад півтора млрд гривень на дороги

Ці гроші зараз значно потрібніші для оборони країни

Бюджетні кошти нерідко витрачаються дивним чином, наприклад в Тернопільській області хочуть пустити космічні суми на утримання автомобільних доріг. Йдеться про понад 1 мільярд 704 мільйони.

Відповідні тендери, до яких додається чотири переліки, розміщено на платформі онлайн-закупівель Рrozorro, замовником робіт є Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Тернопільській області. Тендер було оголошено 13 лютого 2025 року, заявки приймаються до 26 лютого. Переможець виконуватиме роботи з утримання доріг до 26 31 травня 2026 року.

На дороги в Тернопільській області планують витратити 255 850 322 гривень, 732 237 406 гривень, 362 099 905 гривень та 354 043 080 гривень. Суми вказано з урахуванням ПДВ. Всього на утримання доріг на Тернопільщині хочуть витратити 1 мільярд 704 мільйони 230 тисяч 713 гривень.

Утримання доріг – це ряд заходів, що виконуються круглий рік по всій довжині автомобільного шляху і узбіччя, по догляду, профілактиці та ліквідації пошкоджень полотна. Взимку йдеться про прибирання снігу та боротьба з обмерзанням за допомогою спеціальних засобів. В теплу пору року список обов'язків ширший — усунення тріщин та вибоїн, благоустрій дорожніх узбіч, покіс трави, підрізання чагарників і дерев, відновлення дорожньої розмітки, обслуговування водопропускних споруд та прибирання.

В Дніпрі хочуть витратити понад 50 мільйонів гривень на ремонт комунального закладу культури. Йдеться про капітальний ремонт комплексної системи протипожежного захисту в будівлі "АРТТЕРИТОРІЇ" (філія "Культурно-спортивний комплекс "Шинник").