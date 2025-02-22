На Тернопольщине во время войны хотят потратить более полутора млрд гривен на дороги

Эти деньги сейчас гораздо нужнее для обороны страны

Бюджетные средства нередко тратятся странным образом, например, в Тернопольской области хотят пустить космические суммы на содержание автомобильных дорог. Речь идет о более чем 1 миллиарде 704 миллионах.

Соответствующие тендеры, к которым прилагаются четыре перечня, размещены на платформе онлайн-закупок Рrozorro, заказчиком работ является Служба восстановления и развития инфраструктуры в Тернопольской области. Тендер был объявлен 13 февраля 2025 года, заявки принимаются до 26 февраля. Победитель будет выполнять работы по содержанию дорог до 26 31 мая 2026 года.

На дороги в Тернопольской области суммарно планируют потратить 255 850 322 грн, 732 237 406 грн, 362 099 905 грн и 354 043 080 грн. Суммы указаны с учетом НДС. Всего на содержание дорог в Тернопольской области хотят потратить 1 миллиард 704 миллиона 230 тысяч 713 гривен.

Содержание дорог – это ряд мер, выполняемых круглый год по всей длине автомобильного пути и обочины, по уходу, профилактике и ликвидации повреждений полотна. Зимой речь идет об уборке снега и борьбе с обледенением с помощью специальных средств. В теплое время года список обязанностей шире — устранение трещин и выбоин, благоустройство дорожных обочин, покос травы, подрезка кустарников и деревьев, восстановление дорожной разметки, обслуживание водопропускных сооружений и уборка.

В Днепре хотят потратить более 50 миллионов гривен на ремонт коммунального учреждения культуры. Речь идет о капитальном ремонте комплексной системы противопожарной защиты в здании "АРТТЕРИТОРИИ" (филиал "Культурно-спортивный комплекс "Шинник").