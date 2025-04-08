Був Кіт - став "кріт": пухнастий блогер Степан приєднався до донецького "Шахтаря"

В команді "Шахтаря" несподіване поповнення

Відомий український кіт-блогер Степан став частиною ФК "Шахтар" і вже взяв участь у благодійній ініціативі. Разом із клубом він долучився до збору коштів на евакуаційний бронетранспортер M113 для 3-ї окремої штурмової бригади.

Як повідомляє Instagram-сторінка Степана, за донати передбачено особливі подарунки: від цифрового "квитка на Донбас Арену" за 100 гривень до можливості відвідати тренування команди чи навіть взяти участь у фотосесії з гравцями.

"Моїми лапками спільно із зусиллями ФК "Шахтар" вивозимо збір на М113", — заявив кіт у своєму першому зверненні як новий "гравець" клубу.

Кіт Степан став частиною ФК "Шахтар"

Український блогер-кіт Степан

Фанатів "Шахтаря" часто називають "кротами" — спочатку це робили жартома, через асоціацію з шахтарською працею під землею, але згодом це прізвисько стало частиною клубної ідентичності. Тепер і Степан — у їхніх лавах.

Раніше "Телеграф" писав, що на рідному стадіоні "Шахтаря" в окупованому Росією Донецьку виріс ліс. Окупаційна "влада" настільки не зацікавлена в підтримці порядку в місті, що ігнорує стадіон роками — до 2014 року там все ще відбувалися ігри.