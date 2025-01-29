Чекати не варто? Чи потрібна повістка "обмежено придатним" для проходження ВЛК

Оновлення даних — це обов'язок військовозобов'язаних

Громадяни, які раніше були "обмежено придатними" до військової служби, повинні пройти повторну військово-лікарську комісію (ВЛК) до 4 лютого 2025 року. При цьому чекати повістку не потрібно, оновлення медичних даних це обов'язок військовозобов’язаних.

Про це повідомила адвокатка юридичної компанії "Riyako&Partners" Катерина Аніщенко в інтерв’ю Факти ICTV. За її словами, не варто чекати, поки вас викличуть на ВЛК.

Як пояснює експертка, військовозобов'язані мають самостійно звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) для проходження комісії.

Якщо військовозобов’язаний має тимчасове посвідчення, оформлене для бронювання, після ВЛК новий документ не видається. Усі оновлені дані автоматично вносяться в державні системи "Резерв+" та "Оберіг", що фіксують дату проходження медогляду та підтверджують чинність бронювання за військово-обліковою спеціальністю.

"Просто в системі "Резерв+" та "Оберіг" поєднуються дані й там буде зазначено, коли людина пройшла ВЛК. Бронювання його підкріплюється саме під військову облікову спеціальність та те посвідчення, яке він має", — пояснює юристка.

Якщо ж військовозобов’язаний не має військового квитка, то після ВЛК йому видадуть новий військово-обліковий документ.

Для тих, хто досяг 25-річного віку та змінює приписне посвідчення на військовий квиток, оновлення документів також передбачає зміну військово-облікової спеціальності.

Проте, за словами адвокатки, побоюватися мобілізації у період заміни документів не варто. У цей час особі видається витяг із системи "Резерв+", а також розписка від ТЦК про тимчасове вилучення військово-облікового документа. Це є офіційним підтвердженням її правового статусу.

Нагадуємо, заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук повідомляла, що "обмежено придатним" можуть дати ще три місяці для проходження ВЛК. За її словами, вимога держави пройти усім "обмежено придатним" ВЛК до 4 лютого 2025 року має кілька перешкод.

Раніше "Телеграф" писав, що загрожує "обмежено придатним", які не пройдуть ВЛК. Нехтування вимог законодавства вважається порушенням правил військового обліку.