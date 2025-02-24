Чи відправляють на передову мобілізованих старше 50 років

У ТЦК пояснили, куди відправляють на службу в такому віці

В умовах воєнного стану в Україні триває мобілізація військовозобов’язаних чоловіків віком від 18 до 60 років. Проте у громадян, особливо старшого віку, виникає питання: куди можуть направити на службу чоловіків, яким вже виповнилося 50 років і більше.

Як повідомила представниця РТЦК у Києві Лариса Козак в ефірі Канал 24, мобілізація чоловіків віком від 50 до 60 років відбувається виключно за окремим розпорядженням Генерального штабу ЗСУ. Таке рішення ухвалюється лише у разі гострої потреби у певних військово-облікових спеціальностях або для виконання тилових завдань.

Основні напрямки служби для мобілізованих 50+:

частини забезпечення – такі військовозобов’язані найчастіше спрямовуються до підрозділів, що відповідають за тилове забезпечення армії;

логістика та обслуговування – виконання допоміжних завдань, які не передбачають безпосередньої участі в бойових діях;

водії, технічний персонал – обслуговування військової техніки, транспортування вантажів, перевезення особового складу.

Чи відправляють чоловіків 50+ на передову

За словами Лариси Козак, випадків направлення мобілізованих старших за 50 років безпосередньо в зону бойових дій не фіксувалося. Ці громадяни зазвичай виконують тилові завдання, що критично важливі для ефективного функціонування ЗСУ.

Таким чином, хоча мобілізація чоловіків старше 50 років можлива, їхня служба здебільшого зосереджена на забезпеченні армії, а не на участі у бойових операціях.

Нагадуємо, що чоловіки призовного віку під час загальної мобілізації можуть отримувати повістки різних видів. Кожна з них означає певну причину виклику до територіального центру комплектування.

Важливо, що далеко не кожна повістка означає, що його отримувача відправлять на фронт. Усього їх є чотири види.

Раніше "Телеграф" писав, що є шість причин, щоб з'явитися до ТЦК без повістки. У деяких випадках ТЦК може звернутися до поліції.