Отправляют ли на передовую мобилизованных старше 50 лет

В ТЦК объяснили, куда отправляют на службу в таком возрасте

В условиях военного положения в Украине продолжается мобилизация военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Однако у граждан, особенно постарше, возникает вопрос: куда могут направить на службу мужчин, которым уже исполнилось 50 лет и старше.

Как сообщила представитель РТЦК в Киеве Лариса Козак в эфире Канал 24, мобилизация мужчин в возрасте от 50 до 60 лет происходит исключительно по отдельному распоряжению Генерального штаба ВСУ. Такое решение принимается только при острой потребности в определенных военно-учетных специальностях или для выполнения тыловых задач.

Основные направления службы для мобилизованных 50+:

части обеспечения – такие военнообязанные чаще всего направляются в подразделения, отвечающие за тыловое обеспечение армии;

логистика и обслуживание – выполнение вспомогательных задач, не предполагающих непосредственного участия в боевых действиях;

водители, технический персонал – обслуживание военной техники, транспортировка грузов, перевозка личного состава.

Отправляют ли мужчин 50+ на передовую

По словам Ларисы Козак, случаев направления мобилизованных старше 50 лет непосредственно в зону боевых действий не фиксировалось. Эти граждане обычно выполняют тыловые задачи, которые критически важны для эффективного функционирования ВСУ.

Таким образом, хотя мобилизация мужчин старше 50 лет возможна, их служба в основном сосредоточена на обеспечении армии, а не на участии в боевых операциях.

Напоминаем, что мужчины призывного возраста во время всеобщей мобилизации могут получать повестки разных видов. Каждая из них означает определенную причину вызова в территориальный центр комплектования.

Важно, что далеко не каждая повестка означает, что ее получателя отправят на фронт. Всего их есть четыре вида.

Ранее "Телеграф" писал, что есть шесть причин, чтобы явиться в ТЦК без повестки. В некоторых случаях ТЦК может обратиться в полицию.