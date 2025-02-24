"Україна вже ніколи не стане на коліна": Залужний виступив з промовою на молебні у Лондоні

24 лютого – це день, який стосується кожного українця, адже три роки тому світ змінився назавжди

Колишній головнокомандувач ЗСУ та чинний посол України у Великій Британії Валерій Залужний виступив у Лондоні з нагоди третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії. У своїй промові він подякував українському народові за стійкість, а міжнародним партнерам – за підтримку в боротьбі з агресором.

Про це повідомив воєнний оглядач та волонтер Роман Бочкала, опублікувавши відео з промовою Залужного на своїй сторінці у Facebook.

"Україна – це не просто земля. Це народ. Україна вже ніколи не стане на коліна. Ми переможемо. Бо правда за нами!" – заявив Залужний під час молебню у London Ukraine Catholic Cathedral.

Дипломат зауважив, що 24 лютого – це день, який стосується кожного українця, адже три роки тому світ змінився назавжди.

"То дійсно день, який стосується кожного з нас. Три роки тому світ повністю змінився, і він змінився назавжди. Росія прийшла до нас, щоб стерти Україну. Але ми вистояли. Ми впоралися і будемо продовжувати впоратися. Кожен день цієї війни – це подвиг українського народу. Це наші воїни, що тримають фронт у надскладних умовах. Це наші лікарі, які рятують життя. Це матері, що чекають додому синів та дочок, чекають перемоги. Це наші діти".

Залужний також наголосив на важливості міжнародної допомоги та підтримки, зокрема з боку Великої Британії.

"Ми втратили багато. Але ворог помилився, тому що Україна – це не просто земля, це народ, і цей народ вже ніколи не стане на коліна. Ми дякуємо союзникам. Дякуємо Великобританії за підтримку. І дякуємо українцям за вашу силу, за вашу віру, за вашу любов до рідної землі", – сказав Залужний.

Раніше "Телеграф" писав, що керівник соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович пояснив популярність Залужного.