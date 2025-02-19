Залужний відповів, чи піде він в президенти

Зараз він займається дипломатичною роботою

Колишній головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний відповів на питання, чи планує він балотуватися на виборах президента України. Він не заперечив такої можливості, проте наголосив, що зараз важливіше інше.

Як повідомляє кореспондент "Телеграфу", про це Залужний заявив на форумі "Діалоги з NV" 19 лютого. За словами ексголовкома, насамперед треба здобути умови для того, щоб вибори взагалі стали можливими.

"Для того, щоб відповісти на це запитання, давайте спочатку здобудемо умови при яких це питання буде абсолютно доречним. Прийдуть ці умови, тоді я, як людина, яка знаходиться на державній службі, готовий буду відповідати на такі питання. Поки що у нас задача вистояти і зберегти нашу державу. Після цього будемо думати про інше", — сказав Залужний.

Нагадаємо, влітку 2024 року Валерій Залужний розпочав роботу послом України у Великій Британії. На цю посаду президент України Володимир Зеленський призначив його 8 травня.

Зараз, коли в Україні заговорили про вибори, ходять чутки, що Залужний нібито може скласти конкуренцію Зеленському на виборах президента. Раніше ексголовком дав "Телеграфу" коментар щодо своїх політичних планів.