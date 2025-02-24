"Украина уже никогда не станет на колени": Залужный выступил с речью на молебне в Лондоне

24 февраля – это день, который касается каждого украинца, ведь три года назад мир изменился навсегда

Бывший главнокомандующий ВСУ и действующий посол Украины в Великобритании Валерий Залужный выступил в Лондоне по случаю третьей годовщины полномасштабного вторжения России. В своей речи он поблагодарил украинский народ за устойчивость, а международных партнеров – за поддержку в борьбе с агрессором.

Об этомсообщил военный обозреватель и волонтер Роман Бочкала, опубликовав видео с речью Залужного на своей странице в Facebook.

"Украина – это не просто земля. Это народ. Украина уже никогда не станет на колени. Мы победим. Потому что правда за нами!" – заявил Залужный во время молебна в London Ukraine Catholic Cathedral.

Дипломат отметил, что 24 февраля – это день, касающийся каждого украинца, ведь три года назад мир изменился навсегда.

"То действительно день, который касается каждого из нас. Три года назад мир полностью изменился, и он изменился навсегда. Россия пришла к нам, чтобы стереть Украину. Но мы выстояли. Мы справились и будем продолжать справиться. Каждый день этой войны – это подвиг украинского народа. Это наши воины, держащие фронт в сверхсложных условиях. Это наши врачи, спасающие жизни. Это матери, ожидающие домой сыновей и дочерей, ждут победы. Это наши дети".

Залужный также отметил важность международной помощи и поддержки, в частности со стороны Великобритании.

"Мы потеряли много. Но враг ошибся, потому что Украина – это не просто земля, это народ, и этот народ уже никогда не станет на колени. Мы благодарим союзников. Спасибо Великобритании за поддержку. И благодарим украинцев за вашу силу, за вашу веру, за вашу любовь к родной земле", – сказал Залужный.

Ранее "Телеграф" писал, что руководитель социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович объяснил популярность Залужного.