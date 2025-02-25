Кавалер за 20 тысяч: почему порода названа в честь короля Чарльза стала такой популярной (фото, видео)

Порода называется из четырех слов и есть на полотнах известных художников

Декоративные собаки-компаньоны призваны украшать жизнь своих владельцев. Кавалер-кинг-чарльз-спаниель (Cavalier King Charles Spaniel) — британская порода, славящаяся любовью к объятиям и долгой историей. Эти собаки были популярны при королевских дворах, ведь считалось, что они снимают боль и напряжение.

В Украине на одном из маркетплейсов появилось объявление о продаже таких малышей. За щенка породы кавалер-кинг-чарльз-спаниель просят 20 тысяч гривен, обещая "деток от шикарных родителей".

Объявления о продаже щенков

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель – длинное название породы щенков на фото

История породы кавалер-кинг-чарльз-спаниель

Маленькие азиатские спаниели были ввезены и селекционированы в европейские виды. Уже в XV-XVI веках их можно увидеть на холстах европейских художников. Порода кинг-чарльз-спаниель получила имя от короля Карла II (Чарльза II) в XVII веке.

На картине Ван Дейка – собаки и трое старших детей Карла I (Чарльза I)

С приходом Вильгельма III Оранского, который предпочитал мопсы, порода потеряла популярность и стала меняться – у собак появилась короткая морда, куполообразный череп и низко посаженные уши. К концу XIX века этот тип полностью вытеснил длинномордые предки. Возрождение исторического облика прибавило к названию "кавалер" и было официально признано отдельным породным стандартом в 20 в.

Такие спаниели бывают разных цветов

Характеристика породы кавалер-кинг-чарльз-спаниель

Они небольшого размера весом в 5,9-8,2 кг. Высота примерно 30-33 см в холке. Обычно такой спаниель живет от 9 до 14 лет. Стоимость кавалер-кинг-чарльз-спаниеля в мире колеблется от 1 000 до 4000 долларов США за высококачественных щенков. В гривне цена от 41 до 165 тысяч из собачки с документами.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что другой вид небольших собак — джек-рассел-тереров можно приобрести в Украине почти за 25 тысяч гривен. Эта порода прославилась благодаря псу Патрону.