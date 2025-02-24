Іграшкова крихітка розміром з долоньку: в Україні продають декоративну собаку за десятки тисяч гривень (фото)

Маленька порода, але з характером!

Якщо ви вважаєте, що пуделі – це виключно елегантні собачки з паризьких кафе, то знайомтесь: той-пудель! Маленький, розумний, грайливий і… трохи зірка, адже серед собак він – одна з недешевих порід.

На Київщині пропонують придбати такого іграшкового пуделя за €1800. В державній валюті — 77 580 грн. За ці гроші собаку одразу не віддадуть, це вартість під резерв на 1,5 місяця. "Крихітка на долоньку" буде чипована, вакцинована та з документами.

Оголошення про продаж той-пуделя

Що відомо про породу той-пуделів

Той-пуделі важать від 2,5 до 4,5 кг. Вони можуть навчитися танцювати, приносити капці та демонструвати неабиякий інтелект. Їхній зріст – не більше 25 см, що робить їх ідеальними для життя навіть у невеликих квартирах.

Кучеряве щастя

Їхня шерсть – це суцільна кучерява насолода, яка потребує більше догляду, ніж волосся деяких людей. Забули розчесати? Будьте готові до перетворення собаки на пухнастий клубок із власною думкою.

Той-пудель в іграшковій машинці/ фото з оголошення

Той-пуделі люблять прогулянки, розумові ігри та мають бути соціалізовані, інакше ризикуєте отримати чотирилапого "власника квартири", який буде контролювати всіх у домі. Живуть ці малюки від 12 до 15 років, а якщо дбати про них як про королівських осіб – можуть потішити вас і до 18!

Раніше "Телеграф" розповідав про інших малюків, яких можна придбати за чималі кошти. Йоркширський тер'єр коштує в декілька разів дорожче за той-пуделя.