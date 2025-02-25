Пустая квартира под "косметику": в Киеве сдают убитую двушку за пять тысяч (фото)

Жилье готовы сдать, в том числе, семьям с детьми и животными

В Соломенском районе Киева сдают в долгосрочную аренду квартиру за 5 500 гривен. Но есть важный нюанс — жилье нуждается в косметическом ремонте.

Такое объявление было опубликовано на популярном украинском сайте купли-продажи. На опубликованных фотографиях видно, что в комнатах остались куски обоев на стене, которые следует заменить. А в санузле, кухне и второй комнате вовсе голые стены.

"Квартира нуждается в косметическом ремонте, поклейке обоев и по желанию подкрасить в санузле. Мебель и техника по договоренности", — пишет арендодатель.

Указано, что квартира расположена в пятиэтажке на третьем этаже. Ее общая площадь — 48 м². Кухня — 5 м². В радиусе 500 метров расположены магазин, школа, садик, парк, зеленая зона и т.д.

Жилье готовы сдать, в том числе, семьям с детьми и животными. Также квартиру могут сдать студентам. Автор объявления в дополнительной информации отметил — "можно курить".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что во Львове сдают контрастную квартиру за небольшие деньги. Стоит отметить, что помимо не наилучшего состояния сантехники и мебели, в ванной на стенах заняли свое место рисунки, сделанные краской из баллончика — интересное дизайнерское решение для квартиры.