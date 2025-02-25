Чи підпише Україна угоду про корисні копалини: прогнози різко змінилися

На даний момент такий результат подій є дуже ймовірним

Угода про корисні копалини між США та Україною стала ще вірогіднішою за прогнозами трейдерів. Різке зростання коефіцієнта на варіант "Так" відбулося після 21 лютого.

Про це свідчать дані прогнозного ринку Polymarket. На ньому трейдери намагаються передбачити, чи зможуть США та Україна домовитися на угоду про рідкісноземельні метали у період з 20 лютого по 30 червня 2025 року.

На думку учасників голосування, зараз такий результат подій дуже ймовірним — шанс 80%. Примітно, що різке зростання такої ймовірності відбулося після 21 лютого. До цього він був на рівні 50%.

Нагадаємо, що в останні дні з’явилися новини про те, що переговори про корисні копалини вже знаходяться на завершальній стадії, а Зеленський незабаром нібито має зустрітися з Трампом із цього приводу.

Раніше "Телеграф" також писав, що у Зеленського прокоментував угоду про корисні копалини зі США. В Офісі кажуть, що угода має вирішити кілька завдань, зокрема гарантії безпеки для України та справедливий розподіл прибутковості від майбутніх проєктів.