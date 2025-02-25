В США не хотят, чтобы Украина вернула себе ядерное оружие

В Вашингтоне не хотят появления еще одной ядерной страны

В США считают идею Украины о возвращении ядерного оружия "несерьезным". Кроме того, там думают, что наличие оружия массового поражения не решит ее проблем.

Об этом рассказал государственный секретарь США Марко Рубио в комментарии Breitbart News. По его словам, администрация Дональда Трампа хочет, чтобы в мире было меньше стран с ядерным оружием, а не больше.

"Я не думаю, что кто-то сочтет это серьезным предложением с их стороны. И я не думаю, что оснащение их ядерным оружием является решением проблемы", — сказал он.

Он признал, что у Украины есть проблема в виде "конфликта", который будет продолжаться и может перерасти в новую войну спустя несколько лет. Однако, Рубио считает, что решение этому надо искать во время переговоров.

"Я не думаю, что ядерное оружие — это ответ", — сказал госсекретарь и добавил, что не считает подобные заявления "серьезными".

По его словам, США сейчас намерены возобновить работу посольств в России, а затем провести разговоры о "перезагрузке отношений", но отметил, что это будет уже после завершения войны. Рубио также отверг утверждения, что США слишком много отдают Путину, а критику Трампа назвал "нападками СМИ".

"Каждой стороне придется что-то уступить, и им придется что-то отдать. Все это знают. Это зрелая внешняя политика. Поэтому мы не обращаем особого внимания на критику, потому что, честно говоря, некоторые из этих голосов, независимо от того, что делает президент Трамп, будут критиковать его", — добавил чиновник.

Как сообщалось ранее, Рубио ранее анонсировал планы на новые переговоры с Россией, а также объяснил, почему Вашингтон поддержал проссийскую резолюцию в ООН.