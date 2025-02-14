Україна все ще може отримати ядерку? Глава Пентагону сказав, від кого це залежить

На його думку, Трамп "живе у реальному світі"

Міністр оборони США Піт Хегсет заявив, що він не виключає повернення ядерної зброї Україні. За його словами, це залежить від президента Сполучених Штатів Дональда Трампа.

Про це глава Пентагону сказав у інтерв’ю Breitbart News. Він додав, що Трамп "лідер, він майстер переговорів і укладач угод".

Хегсет додав, що саме Трамп — "єдиний, хто може визначати, чи є простір для руху щодо будь-якої конкретної позиції". На його думку, Трамп "живе у реальному світі", й саме з цього він виходить, ухвалюючи рішення щодо війни Росії проти України.

"Ви можете говорити про речі в ідеальному світі або ви можете говорити про речі в реальному світі. І саме там знаходиться президент Трамп … Причина, по якій Володимир Путін і Зеленський сидять за столом, полягає в силі президента Трампа, в силі Америки. Цього не сталося за Джо Байдена. Цього не було роками… Єдина річ, яку ви повинні знати від президента Трампа, це те, що він завжди веде переговори з позиції сили", — заявив глава міноборони США.

Як повідомляв "Телеграф", президент США Володимир Зеленський закликав світ повернути Україні ядерну зброю, щоб вона могла захистити себе від Росії. Так він прокоментував затягування процесу вступу України до НАТО. За його словами, держава повинна мати потужні засоби захисту, щоб протистояти агресії з боку РФ, якщо приєднання до альянсу відтерміновують і це може затягнутися на десятиліття.