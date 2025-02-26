Как в Украине сейчас наказывают за неявку по боевой повестке

Если не явиться в ТЦК после боевой повестки, то мужчину подают в розыск

Боевая повестка в Украине считается последней, то есть завершающим этапом мобилизации военнообязанного. Если отказаться от нее, то человек может попасть в тюрьму или, по собственному выбору, пойти служить в Вооруженные Силы Украины.

Если военнообязанный мужчина получил боевую повестку, уточнив свои военно-учетные данные и пройдя ВЛК, и не явился в ТЦК, его подают в розыск. Об этом рассказал адвокат адвокатского бюро "Романа Сацыка" Ярослав Хливный в комментарии "РБК-Украина".

На мужчину, который не пришел в ТЦК после получения боевой повестки, открывается уголовное производство, поэтому к нему применяют уголовное судопроизводство. Его могут лишить свободы до 5 лет, согласно Уголовному кодексу.

Однако, по словам Хливного, у него может быть выбор — вместо тюрьмы пойти на службу в ВСУ.

"Государство делает такое своего рода смягчение. Однако это точно уголовное производство. Из практики, большинство выбирают службу. Но розыск — это то, что стопроцентно будет, и ответственность также. Не помню ни одного такого случая, чтобы объявленного в розыск человека не нашли. Рано или поздно человек выйдет по продукты, и вопрос закроется очень быстро. Поэтому точно лучше не отсиживаться дома, потому что так вы только усугубляете ситуацию", — резюмировал он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда повестка по почте считается врученной.