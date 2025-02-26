Народила йому трьох синів, коли він ще був одружений: як виглядає молода дружина ексміністра Тігіпка і чим відома

Пара виховує трьох синів та доньку

Український політик Сергій Тігіпко, який ледь не став президентом України, рідко з’являється у медійному просторі й не веде соціальних мереж, на відміну від своєї обраниці Алли Зіневич. Дружина колишнього віцепрем'єр-міністра молодша за нього на 24 роки й подарувала йому чотирьох дітей.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає та чим займається Алла Зіневич. Відомо, що родину з українським політиком вона створила після 2018 року.

Що відомо про особисте життя Сергія Тігіпка

Ексвіцепрем'єр та колишній міністр соціальної політики України Сергій Тігіпко в офіційному шлюбі перебував тричі. Першою його дружиною стала Наталія Іванівна, з якою він одружився 1981 року, ще коли навчався в університеті. У шлюбі у них народилася дочка Анна.

Союз Сергія та Наталії протримався 23 роки, після чого вони розлучилися. Точна причина розбрату в сім’ї невідома, але політик недовго ходив у холостяках, у 2005 році він знову пішов під вінець. Його обраницею стала підприємниця Вікторія Лопатецька, яка подарувала Тігіпку трьох дітей: Тимофія, Анастасію та Леонтія. Розлучилися вони після 14 років шлюбу.

Сергія Тігіпка та його колишня дружина Вікторія

А 2021 року Тігіпко вперше представив публіці свою нову обраницю Аллу Зіневич. Відомо, що вони познайомилися за кордоном, ініціатором був колишній міністр, проте коли саме це сталося і за яких обставин, пара тримає у таємниці.

Сергія Тігіпка з Аллою Зіневич, яка була його коханкою

Лише у 2023 році Алла зізналася, що їх троє синів з’явилися на світ, коли Тігіпко був ще одружений з Вікторією, просто вони приховували свій роман. Отримавши питання від підписників про роль коханки, Алла лише посміялася, заявивши, що вона, напевно, одна така у світі, а решта — святі.

Алла Зіневич народила Тігіпку чотирьох дітей

Який виглядає дружина Тігіпко Алла Зіневич і чим займається

Обраниці колишнього віцепрем'єра зараз 40 років, вона молодша за Сергія Тігіпка на 24 роки, але різниця у віці не завадила їм створити міцну родину. У 2002-2008 роках Алла Зінкевич працювала в модельному агентстві "Linea 12 — Model Management", а з 2009 по 2019 рік володіла бістро в Києві та фармацевтичним бізнесом "ALLANI".

Як виглядає дружина Тігіпка Алла Зіневич

В інтерв’ю у 2021 році Сергій Тігіпко розповідав, що у них із коханою є спільне хобі: буйволина ферма у Чернігівській області, яка на той момент містила 85 тварин.

Алла Зіневич активно веде свій блог

Зараз Алла активно веде соціальні мережі та є співавтором курсу під назвою "Легка вагітність". Дружина Тігіпка вирішила поділитися своїм досвідом з іншими жінками, адже у шлюбі з політиком народила чотирьох дітей: Сергія, Станіслава, Олександра, а 2024 року — дочку Юліанну.

Алла Зіневич разом із дітьми

Алла показує на сторінці в Instagram моменти особистого життя, ділиться своїми думками та фотографіями. У її блозі є навіть кілька кадрів із чоловіком Сергієм Тігіпком, але вона намагається нечасто його "світити".

Алла Зіневич зі своїм чоловіком Сергієм Тігіпком

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