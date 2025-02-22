Разом понад 25 років, але уникає публічності: як виглядає дружина прем’єра Шмигаля і чим займається

Дружини Шмигаля володіє невеликим бізнесом

Денис Шмигаль із 2020 року обіймає посаду прем’єр-міністра України, тому до його персони завжди підвищена увага. Проте сім’ю чиновник намагається вберегти від сторонніх очей, та й дружина Шмигаля рідко з’являється на публіці та веде закритий спосіб життя.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає дружина українського прем’єр-міністра Катерина Шмигаль та чим займається. Пара разом уже понад 25 років.

Як виглядає дружина Дениса Шмигаля і що про неї відомо

Кохана українська прем’єра Катерина Анатоліївна Шмигаль народилася 7 грудня 1975 року. За майбутнього політика вона вийшла 1988 року та подарувала йому двох доньок: Анну та Софію.

Про особисте життя Денис Шмигаль не поширюється, а дружина уникає публічності, її соціальні мережі закриті, тому інформації про жінку у відкритому доступі мало.

Відомо, що до 2016 року Катерина займалася бізнесом у Львові, вона володіла підприємством "Кам’янецька пекарня" та мережею велопрокатів NextBike. Минулого року стало відомо, що дружина прем’єр-міністра 17 років тому відкрила ФОП та зайнялася здаванням нерухомості в оренду, але у 2024 році закрила його та зареєструвала на своє ім’я приватне підприємство "Кадіс. Уа", статутний капітал якого становив 30 мільйонів гривень.

Дружина Дениса Шмигаля

Однак сфера діяльності залишилася незмінною: надання в оренду та експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Але з’явилися й інші додаткові: діяльність готелів, ресторанів, надання послуг мобільного харчування, постачання готових страв для подій, купівля, продаж та управління нерухомістю. Катерина була вказана єдиним бенефіціарним власником підприємства.

Денис Шмигаль разом із дружиною та доньками

І згідно з декларацією на 2021 рік бізнес приносив дружині українського чиновника доходи більше, ніж його робота прем’єр-міністром.

Як виглядає дружина прем’єр-міністра Дениса Шмигаля

На публіці разом із чоловіком Катерина вперше з’явилася 2021 року, коли Україна відзначала 30-річчя Дня Незалежності. Вся родина була у гарних вишиванках.

Денис Шмигаль разом із сім’єю

Також Катерина супроводжувала чоловіка на святковому гала-концерті у Національному академічному театрі опери та балету України ім. Т. Г. Шевченка, влаштованому з нагоди 30-х роковин Незалежності. Подію відвідали багато високопоставлених гостей.

Денис Шмигаль та його дружина Катерина

Пізніше Денис Шмигаль із сім’єю відвідав концерт Андреа Бочеллі у Києві, тоді Катерина дала своє перше інтерв’ю телеведучій Катерині Осадчій у програмі "Світське життя".

"Друга леді" країни зазначила, що намагається уникати публічності, попри те, що її чоловік займає таку високу посаду, тому що надмірна увага може заважати її повсякденному життю. Вона розповіла, що займається домом і, як зазначив Шмигаль, керує їх невеликим сімейним бізнесом.

Денис Шмигаль у шлюбі з Катериною понад 25 років

Їхні доньки Анна та Софія вже дорослі, у 2021 році Анна стала студенткою Львівського національного університету ім. І. Франка, де обрала спеціальність "Філологія" та продовжувала навчатися на магістратурі в університеті "Львівська політехніка" на менеджменті. Софія на той момент ходила до середньої школи.

Дочка Дениса Шмигаля Анна разом із Лілією Гриневич

"Телеграф" писав раніше, як виглядає дружина голови парламенту Руслана Стефанчука. Жінка прийшла з чоловіком до Ради як помічниця, але не для нього.