Мріяла стати "першою леді", побоювалася погроз і подала на розлучення: як виглядає дружина Арестовича і що про неї відомо

Ні Анастасія, ні Олексій своє майбутнє розлучення не коментують

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович розлучається зі своєю третьою дружиною Анастасією, яка подарувала йому сина. Роман між ними почався раптово і переріс у шлюб, який тривав майже 10 років.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає Анастасія Арестович та чим займається. Ми дізналися, як вони познайомилися, і як жінка реагувала на злети та падіння Арестовича у кар’єрі.

Що відомо про особисте життя Арестовича

У Олексія Арестовича, який створив свою авторську психологічну школу "Апейрон", з особистим життям не складається. Колишній радник Офісу Президента був одружений тричі й кожна дружина подарувала чиновнику одну дитину. Імена своїх колишніх дружин Арестович не називає, але відомо, що від першого шлюбу він виховує дочку Аеліту, якій вже 20 років, а від другого шлюбу – дочку Вероніку.

Старша дочка Арестовича Аеліта

В одному з інтерв’ю Арестович розповідав, що розлучався з дружинами, бо вони мали різне бачення на майбутнє, зокрема воно стосувалося виховання дітей. Але при цьому з колишніми дружинами він підтримує спілкування.

Аеліта Арестович

Який вигляд має третя дружина Арестовича Анастасія і чим займається

У 2014 році, коли Олексій Арестович вів заняття у своїй психологічній школі, він зустрів там Анастасію Грибанову й одразу заявив їй про свій намір закрутити з нею роман. Між ними швидко спалахнули почуття, вони почали жити разом, а за два тижні Олексій зробив коханій пропозицію руки та серця прямо в під’їзді. Незабаром вони відсвяткували весілля у Греції.

Арештович разом із дружиною Анастасією

Анастасія народила сина, якого вони назвали Олександром. Але їй важко було спочатку спілкуватися з колишніми дружинами чоловіка, оскільки їм часто доводилося разом відпочивати з дітьми. Але Анастасія тоді активно займалася психологією та особистісним зростанням, тому намагалася спокійно прийняти ситуацію.

Анастасія народила Арештовичу сина Олександра

Коли почалася повномасштабна війна, Олексій Арестович став "головним заспокійливим" для українців, оскільки давав оптимістичні прогнози, не сіяв паніку та швидко став одним із найголовніших "крашів" країни.

Арештович разом із дружиною Анастасією та молодшою дочкою

В інтерв’ю Elle дружина Арестовича зізнавалася, що не ревнувала його, а навпаки, вона раділа, що її чоловік став таким популярним. Щобільше, вона міркувала про те, якою б могла стати "першою леді".

Як виглядає дружина Олексія Арестовича

Восени 2022 року Анастасія зазначила, що її чоловік не приховує президентських амбіцій та з юності бачив себе у ролі глави держави. "Коли ми з ним зустрілися, він сказав: "Я буду президентом ", — розповідала Анастасія. — Побачимо по ситуації ", — зазначила дружина Арестовича.

Але при цьому Анастасія не знала, якою "першою леді" вона могла б стати у разі перемоги чоловіка, наголосивши, що Олена Зеленська теж колись не думала, що стане дружиною президента України.

Анастасія Арестович

Втім, реалізувати свої амбіції Арестовичу не вдалося, оскільки після низки скандалів пішов з Офісу Президента, а у вересні 2023 року виїхав до США, почавши розповсюджувати українофобські тези, викликавши хвилю обурення у народу. А після початку операції в Курській області знову "перевзувся", але це лише погіршило його ситуацію.

У лютому 2024 року Анастасія Арестович дала інтерв’ю Анні Оліцькій і розповіла, що разом із чоловіком та сином тимчасово живе у США. Жінка зазначила, що стосується чоловіка, то завжди є якісь страхи про переслідування та погрози, але цей факт, з яким просто потрібно жити.

Анастасія Арестович жила з чоловіком та сином у США

Відомо, що Анастасія за фахом психолог і давно розвивається у цій сфері. Сторінку в Instagram дружина Арестовича не веде з вересня 2023 року. Але судячи з геолокації, яка вказана у соціальній мережі, Анастасія зараз перебуває в Україні.

Анастасія Арестович зараз в Україні

Як з’ясувалося, дружина колишнього чиновника подала заяву про розірвання шлюбу. Документи було прийнято до розгляду 11 лютого 2025 року, але дату судового засідання наразі не призначено. Справу про розірвання шлюбу Арестовичів розглядатиме Солом’янський районний суд Київ. Але ні Анастасія, ні Олексій поки що цю ситуацію не коментували.

Анастасія Арестович подала на розлучення

"Телеграф" писав раніше, як виглядає дружина прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля. Ми довідалися, чим вона займається.