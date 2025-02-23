Понад 30 років разом: як виглядає дружина "кривавого пастора" Турчинова і що про неї відомо

Ганна Турчинова свого часу пережила напад незнайомця з ножем

Український політик, а тепер і військовий Олександр Турчинов, який отримав від окупантів прізвисько "кривавий пастор", вже 33 роки одружений з педагогом Ганною Турчиновою.

2016 року жінка пережила напад. Вона є кандидатом педагогічних наук, завідувачем кафедри іноземних мов Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова. "Телеграф" детальніше розповідає, що відомо про 54-річну дружину Турчинова і як вона виглядає.

Ганна Турчинова — що про неї відомо

Народилася Ганна (прізвище у дівоцтві Белиба) 1 квітня 1970 року у Дніпропетровську (нині Дніпро). Вона закінчила романо-німецький факультет Дніпровського університету, а потім — аспірантуру у Київському лінгвістичному університеті. Є сестра-близнючка Раїса, бухгалтер у Києві. Ганна має племінницю Лізу.

З 1995 року Турчинова викладає англійську мову у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова, а з 2006 року обіймає посаду завідувача кафедри іноземних мов.

Майбутнє подружжя познайомилося під час роботи в обкомі комсомолу. Одружилися Ганна та Олександр у 1991 році. Подружжя має єдиного сина Кирила. Він закінчив Академію праці, соціальних відносин та туризму. Був аспірантом Інституту законодавства Верховної Ради України. З 2014 по 2016 рік був військовослужбовцем Нацгвардії України. Є кандидатом юридичних наук.

Родина Турчинових

Кирило Турчинов

Напад з ножем

25 травня 2016 року на Ганну Турчинову було скоєно напад: незнайомець з ножем напав на неї прямо в інституті. Нападника оперативно затримали співробітники поліції. Зловмисником виявився мешканець Донецької області. Того ж дня про це повідомив тодішній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

"Нападник, мешканець Донецької області, приїхав цілеспрямовано з окупованої території для нападу на сім’ю Турчинова. У затриманого терориста витягли комплект холодної зброї. На допиті він поводився нахабно, погрожуючи Турчинову та керівництву держави", — писав міністр.

Скандал з ЛГБТ

Ганна Турчинова відома своїми скандальними висловлюваннями щодо ЛГБТ-спільноти. У червні 2018 року вона заявила, що ЛГБТ-люди є "відхиленням від норми". Ці заяви спричинили критику з боку правозахисних організацій.

Раніше "Телеграф" писав, що відомо про дружину зрадника Євгена Мураєва. Актриса Катерина Гордієнко неодноразово знімалася у Росії.