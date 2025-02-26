Родила ему троих сыновей, когда он еще был в браке: как выглядит молодая жена экс-министра Тигипко и чем известна

Пара воспитывает троих сыновей и дочь

Украинский политик Сергей Тигипко, которые едва не стал президентом Украины, редко появляется в медийном пространстве и не ведет социальные сети, в отличие от своей избранницы Аллы Зиневич. Супруга бывшего вице-премьер-министра младше его на 24 года и подарила ему четверых детей.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит и чем занимается Алла Зиневич. Известно, что семью с украинским политиком она создала после 2018 года.

Что известно о личной жизни Сергея Тигипко

Экс-вице-премьер и бывший министр социальной политики Украины Сергей Тигипко в официальном браке состоял трижды. Первой его супругой стала Наталья Ивановна, с которой он женился в 1981 году, еще когда учился в университете. В браке у них родилась дочь Анна.

Союз Сергея и Натальи продержался 23 года, после чего они развелись. Точная причина раздора в семье неизвестна, но политик недолго ходил в холостяках, в 2005 году он снова пошел под венец. Его избранницей стала предпринимательница Виктория Лопатецкая, подарившая Тигипко троих детей: Тимофея, Анастасию и Леонтия. Развелись они после 14 лет брака.

Сергея Тигипко и его бывшая супруга Виктория

А в 2021 году Тигипко впервые представил публике свою новую избранницу Аллу Зиневич. Известно, что познакомились они за границей, инициатором был бывший министр, однако когда именно это произошло и при каких обстоятельствах, пара держат в тайне.

Сергея Тигипко с Аллой Зиневич, которая была его любовницей

Лишь в 2023 году Алла призналась, что их трое сыновей появились на свет, когда Тигипко был еще женат на Виктории, просто они скрывали свой роман. Касательно вопроса от подписчиков про роль любовницы, Алла лишь посмеялась, заявив, что она, наверное, одна такая в мире, а остальные — святые.

Алла Зиневич родила Тигипко четверых детей

Как выглядит жена Тигипко Алла Зиневич и чем занимается

Избраннице бывшего вице-премьера сейчас 40 лет, она младше Сергея Тигипко на 24 года, но разница в возрасте не помешала им создать крепкую семью. В 2002-2008 года Алла Зинкевич работала в модельном агентстве "Linea 12 — Model Management", а с 2009 по 2019 год владела бистро в Киеве и фармацевтическим бизнесом "ALLANI".

Как выглядит жена Тигипко Алла Зиневич

В интервью в 2021 году Сергей Тигипко рассказывал, что у них с возлюбленной есть общее хобби: буйволиная ферма в Черниговской области, которая на тот момент содержала 85 животных.

Алла Зиневич активно ведет свой блог

Сейчас Алла активно ведет социальные сети и является соавтором курса под названием "Легкая беременность". Жена Тигипко решила поделиться своим опытом с другими женщинами, ведь в браке с политиком родила четверых детей: Сергея, Станислава, Александра, а в 2024 году — дочь Юлианну.

Алла Зиневич вместе с детьми

Алла показывает на странице в Instagram моменты личной жизни, делится своими мыслями и фотографиями. В ее блоге есть даже несколько кадров с мужем Сергеем Тигипко, но она старается нечасто его "светить".

Алла Зиневич со своим мужем Сергеем Тигипко

"Телеграф" писал ранее, как выглядит супруга премьера Дениса Шмыгаля. Женщина избегает публичности и владеет бизнесом.