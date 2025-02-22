Перебувають у шлюбі понад 30 років: який вигляд має дружина екснардепа Олега Тягнибока

Політик виховує з дружиною троє дітей

Олег Тягнибок — колишній народний депутат, лідер партії "Свобода", який від початку повномасштабного вторгнення росіян пішов на фронт. Натомість дружина політика зовсім не з'являлась у публічному просторі.

Дружину Олега Тягнибока звати Ольга. Жінка походить з інтелігентної галицької родини, як і сам політик. Вони познайомилися ще під час студентства, коли навчалися у медичному інституті. Пара побралась у 1991 році.

Дружина Тягнибока під час весілля, фото з його соцмереж

Весілля Олега Тягнибока, фото з його соцмереж

Олег і Ольга Тягнибоки під час весілля, фото з його соцмереж

Наприкінці 90-х Тягнибок почав займатися політичною кар’єрою. Паралельно у них з Ольгою стали з'являтися діти. У 1992 році у подружжя народжується перша донька — Ярина-Марія. Ще через 3 роки сім'я поповнюється донькою Дар’єю-Богданою. А от син Гордій у родині з'явився у 1997 році.

Тягнибок з дружиною та дітьми, фто з його соцмереж

Тягнибок з родиною, фото з його соцмереж

Водночас Ольга поєднувала навчання в університеті та виховання дітей. Натомість Олег у цей час будував політичну кар'єру та часто перебував у різних поїздках по Україні.

Дружина Тягнибока працювала лікарем-епідеміологом у Львівській санстанції. Жінка не мріяла про переїзд до столиці й не хотіла ставати публічною. Тому вона зосередилась на роботі у Львові та вихованні трьох дітей: Ярини-Марії, Дар’ї-Богдани та Гордія.

Олег і Ольга Тягнибоки, фото з його соцмереж

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