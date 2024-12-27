Британський необанк Revolut запустив тестування застосунку для України: як користуватися

Revolut – це британсько-литовський онлайн-банк (необанк) з реєстрацією у Литві та штаб-квартирою у Лондоні

Британський необанк Revolut запустив бета-тестування свого додатка для роботи в Україні, де буде можлива верифікація через "Дію". Наразі перша група тестувальників вже отримала доступ до функціоналу.

Про це повідомляє Forbes Ukraine. Зазначається, що інформації про повноцінний запуск додатка на офіційному сайті необанку поки що немає.

Тестові користувачі мають доступ до підтримки українською мовою. Також доступна верифікація через додаток "Дія". Застосунок Revolut працює в обмеженому режиму, проте вже зараз там можна зробити наступне:

оперувати понад 30 валютами;

здійснювати без комісій міжнародні перекази;

дозволяється оформити віртуальну картку для розрахунків у понад 150 країнах, зробивши це безкоштовно;

ще одна послуга – безкоштовне відкриття рахунку в необанку за тарифним планом Standard.

Втім, є й свої нюанси. Поповнити рахунок у Revolut можна тільки з валютних карток, відкритих у доларах, або євро. Через регуляторні обмеження Національного банку України наразі неможливо поповнити рахунок з гривневих карток.

Що відомо про Revolut

Revolut – це британсько-литовський онлайн-банк (необанк) з реєстрацією у Литві та штаб-квартирою у Лондоні. Один зі співзасновників Revolut – українець Влад Яценко. Банк дозволяє оперувати сотнями світових валют, переказувати кошти у понад 160 країн та витрачати їх у понад 150 країнах світу.

Серед послуг банку – рахунки з можливістю обміну валюти, дебетові картки, віртуальні картки, Apple Pay, процентні сховища, торгівля акціями та криптовалютами та інше. У березні 2022 року відкривати карти Revolut стало можливо для громадян України, які перебувають на території Європейського Союзу. Проте раніше окремого додатку для України у банка не було.

Тим часом найбільші банки України підтримали запровадження нових обмежень карткових переказів. Вони підписали відповідний меморандум "Про забезпечення прозорості функціонування ринку банківських платіжних послуг".

Для клієнтів "високого" рівня ризику буде встановлено ліміт у сумі до 50 тисяч гривень на місяць, а для клієнтів "середнього" та "низького" рівня ризику:

з 1 лютого 2025 року — в сумі до 150 тисяч гривень на місяць,

на місяць, з 1 червня 2025 року — в сумі до 100 тисяч гривень на місяць.

Звичайно, що введення лімітів на банківські перекази викликає багато питань. Декларується, що мета цих обмежень у заохоченні людей до "білих доходів". Але в реальності це працює інакше: обмеження не тільки створюють багато проблем – вони змушують українців переходити на готівку та криптовалюту. А це шкодить українській економіці.