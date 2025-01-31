Ціна на банківське золото в Україні оновила рекорд: де можна купити та за скільки

Від чого залежить ціна 1 г золота?

Вартість золотих злитків в українських банках встановила новий рекорд — 5000 гривень за грам. Попит на банківські метали значно зріс після відновлення їх продажу в серпні 2022 року.

Станом на 31 січня банки купують золото по 4110 гривень за грам, а продають від 4900 гривень. Про це повідомляє профільне видання Finance.ua з посиланням на дані банківського ринку.

Наразі золоті злитки можна придбати в Ощадбанку, ОТП Банку, Індустріалбанку, Комерційному індустріальному банку та інших фінансових установах. За даними моніторингу, Комінбанк, приміром, пропонує злитки за ціною 4900 гривень за грам у відділеннях Києва, Вінниці та Дніпра. Індустріалбанк встановив ціну на рівні 5000 гривень за грам у київському відділенні.

Ціна на Золото за 1 г на 31 січня, Finance.ua

Ціна одного грама золота залежить від розміру злитка. Купувати великий злиток вигідніше — наприклад, один злиток на 100 грамів коштуватиме менше, ніж п'ять по 20 грамів.

При купівлі варто звертати увагу на захисну упаковку та знак виробника на злитку. Найнадійнішими вважаються компанії Argor Heraeus, Degussa, Umicore та Valcambi, чиї заводи розташовані в Німеччині, Швейцарії, Бельгії та США.

Перед купівлею важливо дізнатися умови зворотного продажу злитка банку. Також необхідно зберігати злиток у захисній упаковці та берегти від вологи й пошкоджень. Порушена упаковка може стати причиною відмови банку викуповувати злиток або суттєвого зниження його вартості.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що в Україні з'являться новенькі банкомати з функцією обміну валют. Ці банкомати підтримують прийом та видачу одночасно гривень, доларів та євро.