В Украине заработала европейская платежная система от Revolut: в НБУ сделали предупреждение клиентам

Компания уже разрабатывает приложение для украинских пользователей.

Revolut официально заявил о намерениях выхода на украинский банковский рынок. Однако Национальный банк Украины обратил внимание на то, что это финансовое учреждение еще не получило необходимых разрешений для работы в стране.

Revolut Bank UAB — иностранный банк, зарегистрированный в Литве, предоставляющий финансовые услуги в странах Европейского Союза. Однако, согласно законодательству Украины, для ведения банковской деятельности на территории страны необходимо либо создать филиал иностранного банка, либо получить банковскую лицензию. Обе формы нуждаются в разрешении от Национального банка. Об этом говорится в сообщении НБУ в Фейсбуке.

"На сегодняшний день Revolut Bank UAB не получал никаких лицензий или разрешений от Национального банка Украины, не подавал соответствующих заявок и не проходит процедуру лицензирования деятельности", — говорится в сообщении регулятора.

Регулятор также отмечает, что все участники финансового рынка должны действовать в рамках законодательных и регуляторных требований, хотя НБУ поддерживает открытую конкуренцию и развитие финансовых технологий.

Важно! На клиентов Revolut не распространяются нормы законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг и системы гарантирования вкладов.

Что такое Revolut: особенности работы и интересные факты

Revolut – это финансово-технологическая компания, основанная в 2015 году россиянином Николаем Сторонским и украинцем Владом Яценко. Штаб-квартира находится в Лондоне.

Компания предлагает целый спектр финансовых услуг:

обмен валют;

платежные карты;

торговля акциями;

операции с криптовалютами;

банковские счета в фунтах и евро;

бескомиссионные одноранговые платежи

Мобильное приложение Revolut позволяет снимать денежные средства в банкоматах в 120 валютах и отправлять переводы в 29 валютах. За операции по выходным дням взимается дополнительная комиссия от 0,5% до 2%.

Сегодня Revolut официально работает во многих странах. Открыть счет можно в таких странах:

Австралия;

Бразилия;

Страны Европейской экономической зоны (ЕЭС);

Япония;

Новая Зеландия;

Сингапур;

Швейцария;

Великобритания;

Соединенные Штаты Америки и другие.

Сервис доступен также на Британской территории в Индийском океане, острове Мэн, Джерси, Гернси, а также во французских заморских департаментах: Французской Гвиане, Гваделупе, Майотте, Мартинице, Реюньоне и Сен-Мартене.

В 2020 году компания стала прибыльной и с оценкой в 4,2 млрд фунтов стала самой ценной финтех-компанией Великобритании. В 2021 году после дополнительного финансирования стоимость Revolut выросла до 33 млрд долларов.

В 2019 году было заключено глобальное соглашение с Visa, благодаря которому Revolut вышел на 24 новых рынка. В 2020 году сервис заработал в Японии. Кроме того, Revolut подал заявки на получение банковских лицензий в Великобритании и США.

Впрочем, в истории компании были и противоречивые моменты. В частности, алгоритмы Revolut для борьбы с отмыванием денег вызвали автоматическую приостановку счетов некоторых клиентов на длительный период. Также было несколько публикаций о проблемах с условиями труда в компании. Согласно информации портала Wired, у компании не всегда выплачивали зарплату и заставляли работать в выходные дни.

Также ранее "Телеграф" писал, что ЕС усилил санкции против России на третью годовщину войны. В частности, было отключено 13 российских банков от платежной системы SWIFT.