Брудна хмара накриє Україну в березні: яким областям готуватися до "сюрпризу" (карта)

Забруднення протримається протягом кількох днів

Якість повітря в Україні, яка в деяких містах вже кілька днів перебуває на низькому рівні, різко погіршиться у березні. На країну насувається брудна хмара.

Про це свідчать дані погодного радару Ventusky. Згідно з ними, вона накриє Україну вже 1 березня.

Забруднення протримається протягом кількох днів. У цей час, як стверджується, у деяких областях повітря буде нездорове, а в інших — дуже нездорове.

Найгірше, за прогнозами сайту, ситуація із брудним повітрям складеться у Житомирі. Там 2 березня показники забруднення досягнуть 317 одиниць (дуже нездоровий рівень).

1 березня хмару очікують у західних та східних областях, а вже 3 та 4 числа вона накриє і центральні, і південні регіони.

1 березня

2 березня

3 березня

4 березня

Варто зазначити, що 27 лютого у Києві трохи покращилася якість повітря, порівняно з попередніми днями. При цьому вона, за даними SaveEcoBot, переважно залишається на помірному рівні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 24 лютого у Києві утримувався високий рівень забрудненості повітря. Фахівці фіксували підвищення кількості шкідливих речовин. Ймовірною причиною погіршення стану повітря є накопичення пилу. Оскільки маловітряна погода при підвищеному атмосферному тиску не сприяє розсіюванню домішок.