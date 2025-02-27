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Брудна хмара накриє Україну в березні: яким областям готуватися до "сюрпризу" (карта)

Автор
Денис Подставной
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Україну накриє брудна хмара
Україну накриє брудна хмара

Забруднення протримається протягом кількох днів

Якість повітря в Україні, яка в деяких містах вже кілька днів перебуває на низькому рівні, різко погіршиться у березні. На країну насувається брудна хмара.

Про це свідчать дані погодного радару Ventusky. Згідно з ними, вона накриє Україну вже 1 березня.

Забруднення протримається протягом кількох днів. У цей час, як стверджується, у деяких областях повітря буде нездорове, а в інших — дуже нездорове.

Найгірше, за прогнозами сайту, ситуація із брудним повітрям складеться у Житомирі. Там 2 березня показники забруднення досягнуть 317 одиниць (дуже нездоровий рівень).

1 березня хмару очікують у західних та східних областях, а вже 3 та 4 числа вона накриє і центральні, і південні регіони.

1 березня
2 березня
3 березня
4 березня

Варто зазначити, що 27 лютого у Києві трохи покращилася якість повітря, порівняно з попередніми днями. При цьому вона, за даними SaveEcoBot, переважно залишається на помірному рівні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 24 лютого у Києві утримувався високий рівень забрудненості повітря. Фахівці фіксували підвищення кількості шкідливих речовин. Ймовірною причиною погіршення стану повітря є накопичення пилу. Оскільки маловітряна погода при підвищеному атмосферному тиску не сприяє розсіюванню домішок.

Теги:
#Україна #Повітря #Якість повітря