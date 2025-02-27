"Терпець увірвався багатьом". Радник Залужного пояснив, що в ЗСУ думають про справи проти бойових генералів

Влада порушила договір і правову норму бойового імунітету, каже Віктор Назаров

Поки йде війна з Росією, українська влада не повинна притягати до відповідальності командування ЗСУ за помилки, допущені при оцінці бойової обстановки та прийнятті певних рішень. На тлі того, що керівництво держави не готувалося до відбиття російського вторгнення 2022 року, воно не повинно переслідувати генералів за провал оборони Харківщини у травні 2024-го.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів колишній радник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного (з 2021) Віктор Назаров. Він нагадав негласне правило, що помилитися може хто завгодно: і цивільний, і військовий.

Більше читайте у публікації: "Влада порушила негласну домовленість з військовими, — генерал Назаров про тиск на Залужного, "здачу" півдня і переговори з РФ".

За його словами, поки триває війна, ніхто нікого не повинен "підставляти" чи притягати до кримінальної відповідальності, щоб не руйнувати довіру. І декілька років в Україні це правило (законодавчо закріплене принципом бойового імунітету) не порушували.

— На Заході його називають правилом Рендуліча (командири повинні оцінити військову необхідність дії на основі інформації, доступної їм на момент прийняття рішення. Командувачів не можна судити на основі інформації, яка з'являється згодом. — Ред.). Ми не повинні оцінювати людей з позиції нашого майбутнього досвіду. Ми повинні розуміти, чим вони керувалися, яке було їхнє сприйняття тоді, коли вони приймали ці рішення.

Зараз це правило порушене. Свідченням цього стало притягнення військових до кримінальної відповідальності. В моєму розумінні, цим кроком політична влада порушила договір і правову норму бойового імунітету. Я не буду оцінювати мотиви такого рішення, але влада зробила крок у небезпечному напрямі, — каже генерал-майор ЗСУ.

За його словами, не має значення, чи стосується кримінальна справа саме наступу росіян на Харківщину 2024 року.

— Терпець увірвався у багатьох. Але він ще не вийшов за межі допустимого. Вже майже два роки відкрито кримінальні провадження щодо окупації півдня. До недавнього часу воно виглядало зрозуміло, до відбиття вторгнення країна, і армія зокрема, не були готові. В цьому головна причина втрати частини території півдня…

І коли нещодавно пішла історія з арештами військових, то стало зрозуміло, що, мабуть, немає вже тієї попередньої негласної угоди й того неписаного для нас правила Рендуліча. Це пояснює мотиви військових, і це пояснює реакцію влади. На моє глибоке переконання, це помилка, якої не можна було допускати і яку треба негайно виправити, щоб повернути довіру військових, — підсумував Віктор Назаров.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що генерал Юрій Галушкін, якого підозрюють у провалі оборони Харкова, вийшов із СІЗО під заставу у 5 млн грн і знову потрапив під арешт. Після цього він виявив бажання вирушити на фронт і звернувся до верховного головнокомандувача ЗСУ України Володимиру Зеленському з клопотанням.