Такі дарували на 8 березня: скільки зараз коштують культові радянські парфуми

"Телеграф" показав найпопулярніші варіанти радянської парфумерії

8 березня в СРСР святкували з розмахом. Жінкам дарували парфуми, або декоративну косметику. Навіть зараз на українських сайтах можна знайти популярні аромати родом з Радянського Союзу.

Так, на сайті з продажу раритетних речей можна придбати парфуми ELVA. Власник продає їх за 1000 гривень. Ця річ може стати чудовою ідеєю подарунків для любительок вінтажних речей.

На фото вони виглядають, як нові. Коробка та буклет в наявності.

ELVA — це парфумерний бренд родом з Естонії, що випускався за часів СРСР. Назва походить від невеликого естонського міста Ельва. Вони мали декілька варіантів ароматів, серед яких були як жіночі, так і чоловічі композиції. Жіночі аромати часто мали квіткові, свіжі ноти. На сьогодні оригінальні парфуми вже не виробляються і стали предметом колекціонування та ностальгії для людей, які пам'ятають радянську епоху.

Як виглядають парфуми ELVA

Парфуми ELVA в коробці

Також на сайті з продажу раритетних речей можна придбати парфуми "Красная Москва". Вони були у використанні, а коробка виглядає пошарпаною. На відміну від ELVA, ці парфуми коштують трохи дешевше — 400 грн.

"Красная Москва" — це легендарний аромат радянської парфумерної промисловості, який має багату історію та культурне значення. За офіційною версією, аромат був створений у 1925 році парфумером Августом Мішелем на фабриці "Новая Заря". Аромат належить до класу квіткових альдегідних. Його композиція містить ноти бергамоту, коріандру, нероли, жасмину, іланг-ілангу, троянди, фіалки, іриса з базовими нотами ванілі, мускусу. Традиційно духи випускалися у характерному скляному флаконі з червоною кришкою та золотистою етикеткою. Дизайн кілька разів змінювався, але зберігав упізнавані елементи.

Дорожче продають парфуми під назвою "Духи нет тебя прекрасной". Ціна — 2499 грн. Вони збереглись в люксовому пакуванні та мають відмінний стан.

"Нет тебя прекрасней" — це жіночі духи, що випускались у Радянському Союзі. Вони вироблялись на Московській парфумерній фабриці "Новая Заря". З'явились у 1970-х роках і були популярними протягом 1970-80-х років. Це був ніжний, романтичний квітковий аромат з виразними нотами троянди. Композиція також містила ноти фіалки та деяких інших квіткових елементів з теплою, злегка пудровою базою. Духи випускались у елегантному скляному флаконі, який мав витончену форму з рожевуватим або світло-бузковим відтінком скла. Етикетка була оформлена у романтичному стилі. Назва "Нет тебя прекрасней" походить від рядка з популярної радянської пісні "Вишневая метель" і надавала парфумам романтичного образу.

Парфуми "Нет тебя прекрасней" в упаковці

Парфуми "Нет тебя прекрасней" - як вилядають

Ще один лот виставили на продаж на сайті вінтажних речей. Парфуми "Роза" продають за 1 гривню.

Парфуми "Роза" з музичним флаконом — це унікальний парфумерний виріб радянських часів, який поєднував аромат і музику. Особливістю цих духів був спеціальний музичний механізм, вбудований у основу флакона. При відкритті флакона або натисканні спеціальної кнопки лунала мелодія (зазвичай вальс або інша романтична мелодія). Флакон зазвичай мав рожевий або червоний відтінок скла і був прикрашений елементами з візерунками троянд. Основа флакона була більшою за розміром через розміщення в ній музичного механізму. Ця річ вважалася особливо престижним подарунком через свою незвичайність і відносно високу вартість. Часто дарувалася на важливі свята, як День народження або 8 березня.

Парфуми "Роза"

Музичний механізм в парфумах "Роза"

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