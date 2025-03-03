Два народження гривні: історик нагадав, що українську валюту вперше запровадили 1 березня 1918

Історія української гривні налічує понад тисячу років, сягаючи коренями часів Київської Русі

Україна має багату історію розвитку своєї національної валюти, гривні, яка сягає часів Київської Русі. Назва "гривня" походить від стародавньої нашийної прикраси, що використовувалася як міра ваги та лічби.

У сучасній історії гривня була запроваджена двічі: вперше у 1918 році під час Української Народної Республіки та вдруге у 1996 році після здобуття незалежності України. Про це нагадав історик Олександр Алфьоров.

Перше запровадження гривні (1918 рік)

1 березня 1918 року Українська Центральна Рада ухвалила закон про запровадження нової грошової одиниці – гривні. Ця валюта поділялася на 100 "шагів" і дорівнювала половині карбованця. Перші банкноти номіналом 2, 10, 100 та 500 гривень були розроблені відомими художниками Василем Кричевським та Георгієм Нарбутом. Друкування цих банкнот відбувалося у Німеччині, але введення їх в обіг затрималося через політичні зміни в Україні. У подальшому були випущені банкноти номіналом 1000 і 2000 гривень.

Відновлення гривні (1996 рік)

Після здобуття незалежності України у 1991 році почалася робота над створенням нової національної валюти. У 1992 році були введені тимчасові купоно-карбованці, які згодом стали українськими карбованцями. Однак через високі темпи інфляції та економічну нестабільність, уряд вирішив провести грошову реформу. У 1995 році та на початку 1996 року були проведені стабілізаційні заходи, які створили умови для запровадження нової валюти.

25 серпня 1996 року Президент України Леонід Кучма підписав Указ про грошову реформу, згідно з яким гривня була офіційно введена в обіг між 2 і 16 вересня 1996 року. Під час реформи всі ціни, зарплати та пенсії були перераховані у гривні за курсом 100 000 карбованців за одну гривню. Після завершення реформи гривня стала єдиною законною валютою України.

Сьогодні гривня є символом незалежності України та її економічної самостійності. Її історія свідчить про те, що Україна завжди прагнула мати свою національну валюту, незалежно від зовнішніх умов. Гривня не тільки відображає історичну спадщину країни, але і є важливим інструментом економічної політики України.

Раніше "Телеграф" розповідав, як змінилася українська гривня протягом тисячоліття. Від срібних зливків Київської Русі до сучасних банкнот — українська гривня пройшла тисячолітній шлях еволюції.