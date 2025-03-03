Два рождения гривны: историк напомнил, что украинскую валюту впервые ввели 1 марта 1918

История украинской гривны насчитывает более тысячи лет, уходя корнями времен Киевской Руси

Украина имеет богатую историю развития своей национальной валюты, гривны, которая уходит во времена Киевской Руси. Название "гривна" происходит от древнего шейного украшения, которое использовалось как мера веса и счета.

В современной истории гривна была введена дважды: впервые в 1918 году во время Украинской Народной Республики и во второй раз в 1996 году после обретения независимости Украины. Об этом напомнил историк Александр Алферов.

Первое введение гривны (1918 год)

1 марта 1918 года Украинская Центральная Рада приняла закон о введении новой денежной единицы – гривны. Эта валюта делилась на 100 "шагов" и равнялась половине карбованца. Первые банкноты номиналом в 2, 10, 100 и 500 гривен были разработаны известными художниками Василием Кричевским и Георгием Нарбутом. Печать этих банкнот происходила в Германии, но введение их в обращение задержалось из-за политических изменений в Украине. В дальнейшем были выпущены банкноты номиналом в 1000 и 2000 гривен.

Восстановление гривны (1996 год)

После обретения независимости Украины в 1991 году началась работа по созданию новой национальной валюты. В 1992 году были введены временные купоно-карбованцы, которые впоследствии стали украинскими карбованцами. Однако из-за высоких темпов инфляции и экономической нестабильности правительство решило провести денежную реформу. В 1995 году и начале 1996 года были проведены стабилизационные мероприятия, создавшие условия для введения новой валюты.

25 августа 1996 года Президент Украины Леонид Кучма подписал Указ о денежной реформе, согласно которому гривна была официально введена в обращение между 2 и 16 сентября 1996 года. При реформе все цены, зарплаты и пенсии были перечислены в гривне по курсу 100 000 рублей за одну гривну. После завершения реформы гривна стала единственной законной валютой Украины.

Сегодня гривна является символом независимости Украины и экономической самостоятельности. Ее история свидетельствует о том, что Украина всегда стремилась иметь свою национальную валюту вне зависимости от внешних условий. Гривна не только отражает историческое наследие страны, но и является важным инструментом экономической политики Украины.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как изменилась украинская гривна на протяжении тысячелетия. От серебряных слитков Киевской Руси до современных банкнот – украинская гривна прошла тысячелетний путь эволюции.