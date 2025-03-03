Перемир’я на місяць: обговорення плану Лондоном та Парижем закінчилися фіаско

Обговорення з цього питання триватимуть

У понеділок, 3 березня, Франція та Велика Британія не змогли погодити план часткового місячного перемир’я між Україною та Росією. Обидві сторони не змогли дійти спільного висновку, як має виглядати перемир’я.

Таку заяву зробив міністр оборони Великої Британії зі збройних сил Люк Поллард. Про це пише AFP.

Поллард зазначив, що Лондон та Париж не домовилися про план, про який у неділю ввечері заявив президент Франції Еммануель Макрон.

"Немає згоди щодо того, як має виглядати перемир’я", - говорить Поллард.

Він додав, що обговорення з цього приводу триватимуть.

"На столі багато різних варіантів, які будуть поглиблено обговорюватися з американськими та європейськими партнерами, але ідею про "перемир’я на місяць" не погодили", — наголосив він.

Передісторія

Франція та Велика Британія пропонують часткове перемир’я між Росією та Україною терміном на один місяць. Про це Емманюель Макрон сказав у інтерв’ю газеті Le Figaro, яка опублікувала матеріал у неділю, 2 березня.

За словами французького лідера, перемир’я могло б поширитися на відмову від ударів з повітря та на море, а також від атак на енергетичну інфраструктуру.

Друга частина плану передбачає, що країни Європи направлять в Україну миротворчий контингент, але це станеться лише на пізнішому етапі.

"Найближчими тижнями європейських військ на українській землі не буде. Питання в тому, як ми використовуємо цей час, щоб спробувати домогтися перемир’я, переговорів, які займуть кілька тижнів, а потім, коли світ буде підписано, розгортання (військ, — ред.) ", — сказав Макрон.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Макрону не вдалося домовитись із Трампом про надання підтримки США для миротворчої місії. Хоча раніше Трамп припускав, що надаватиме європейським військам таку підтримку. Тим часом отримання гарантій безпеки та гарантій підтримки від Сполучених Штатів є основною умовою розміщення миротворців.