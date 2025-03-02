Макрон озвучив план перемир'я та терміни, коли європейські військові з'являться в Україні

Президент Франції пропонує франко-британський план перемир'я

Відправка миротворців в Україну не відбудеться найближчими тижнями. На думку президента Франції, солдати будуть розгорнуті на місцях лише на більш пізньому етапі.

Про це сказав Еммануель Макрон в інтерв'ю Le Figaro. Президент Франції зазначив, що якщо й буде домовлено про європейські війська в Україні, то навіть не відразу після початку потенційного перемир'я.

Також президент Франції пропонує франко-британський план перемир'я для України на місяць "в повітрі, на морі та в енергетиці", бо не вірить у варіант з домовленостями США та Росії.

"Ми знаємо, як його виміряти. Ви повинні розуміти, що сьогоднішня лінія фронту — це еквівалент лінії Париж-Будапешт", – сказав Макрон.

Матеріал з'явився на сайті видання вже після завершення ввечері у неділю, 2 березня 2025 року, Лондонського безпекового саміту, на якому за участю Канади та Туреччини обговорювалася оборона країн Європи й подальша допомога Україні за умов зміни зовнішньополітичного курсу США. Як стверджують автори, розмова з Макроном відбулася ще до його вильоту на саміт.

Відправка миротворців — що відомо

Нагадаємо, у понеділок, 24 лютого, президент Франції Еммануель Макрон, який прибув у Вашингтон, заявив, що гарантії Парижа та Лондона можуть дійти до відправки військових до України. Також "Телеграф" повідомляв, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер готується представити Дональду Трампу миротворчий план щодо України. Його ключова ідея – відправка до 30 000 європейських військових для забезпечення режиму припинення вогню, укладеного за посередництва США.

Водночас Макрону не вдалося домовитися з Трампом про надання підтримки США для миротворчої місії. Хоча раніше Трамп припускав, що буде надавати європейським військам таку підтримку. Тим часом отримання гарантій безпеки та гарантій підтримки від Сполучених Штатів – основна умова розміщення миротворців.