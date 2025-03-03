Перемирие на месяц: обсуждения плана Лондоном и Парижем закончились фиаско
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Обсуждения по данному вопросу будут продолжаться
В понедельник, 3 марта, Франция и Великобритания не смогли согласовать план частичного месячного перемирия между Украиной и Россией. Обе стороны не смогли прийти к общему выводу, как должно выглядеть перемирие.
Такое заявление сделал министр обороны Великобритании по вооруженным силам Люк Поллард. Об этом пишет AFP.
Поллард отметил, что Лондон и Париж не договорились о плане, о котором в воскресенье вечером заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
"Нет согласия по поводу того, как должно выглядеть перемирие", — говорит Поллард.
Он добавил, что обсуждения по данному поводу будут продолжаться.
"На столе много разных вариантов, которые будут углубленно обсуждаться с американскими и европейскими партнерами, но идею о "перемирии на месяц" не согласовали", – подчеркнул он.
Предыстория
Франция и Великобритания предлагают частичное перемирие между Россией и Украиной сроком на один месяц. Об этом Эмманюэль Макрон сказал в интервью газете Le Figaro, которая опубликовала материал в воскресенье, 2 марта.
Согласно словам французского лидера, перемирие могло бы распространиться на отказ от ударов с воздуха и на море, а также от атак на энергетическую инфраструктуру.
Вторая часть плана предполагает, что страны Европы направят в Украину миротворческий контингент, но это случится только на более позднем этапе.
"В ближайшие недели европейских войск на украинской земле не будет. Вопрос в том, как мы используем это время, чтобы попытаться добиться перемирия, переговоров, которые займут несколько недель, а затем, когда мир будет подписан, развертывания (войск, — Ред.)", — сказал Макрон.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Макрону не удалось договориться с Трампом о предоставлении поддержки США для миротворческой миссии. Хотя раньше Трамп предполагал, что будет оказывать европейским войскам такую поддержку. Тем временем получение гарантий безопасности и гарантий поддержки от Соединенных Штатов – основное условие размещения миротворцев.