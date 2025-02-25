Чи з’являться європейські війська в Україні? У Лондоні та Парижі назвали умову

Від виконання однієї умови залежить готовність лідерів відправляти миротворців до України

Франція та Велика Британія заявили про готовність розмістити миротворчий контингент в Україні, але лише за умови отримання гарантій безпеки від Сполучених Штатів. Президент США Дональд Трамп поки що відмовляється надавати такі гарантії, що ставить під питання можливість розгортання місії.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на дипломатичні джерела. За інформацією видання, під час візиту до Вашингтона президент Франції Еммануель Макрон не зміг отримати від Трампа жодних конкретних обіцянок щодо підтримки європейських сил у разі їхнього розміщення в Україні.

Франція та Велика Британія наполягають на тому, що американська сторона має забезпечити миротворчий контингент логістичною, розвідувальною та військовою підтримкою. Водночас Трамп заявив, що "не заперечує" можливість гарантій з боку США, але не уточнив, якими саме вони можуть бути.

Британський прем'єр-міністр Кір Стармер під час саміту "Підтримуй Україну" заявив, що Лондон готовий направити війська разом з іншими європейськими країнами, якщо будуть виконані відповідні умови.

"Якщо ми хочемо тривалий мир, то Україна має бути за столом перемовин. І ми маємо вибудовувати її суверенітет та потужні гарантії безпеки. Великобританія готова підтримувати це своїми військами в Україні з європейцями і з правильними умовами", — наголосив Стармер.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, в яких саме українських містах може бути розташований європейський миротворчий контингент.