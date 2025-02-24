Навіть відправлять миротворців? Макрон розповів про план гарантій безпеки для України
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У понеділок, 24 лютого, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що гарантії Парижа й Лондона можуть дійти до відправки військових в Україну та додав, що Київ має брати участь у переговорах.
Такі заяви французький лідер зробив у Білому домі перед переговорами з президентом США Дональдом Трампом.
"Франція та Великобританія підготували план щодо гарантій безпеки для України, який може дійти до відправки військових", — сказав він.
За словами Макрона, стримування може скріпити спочатку перемир'я, а потім мирну угоду в Україні.
Президент Франції також додав, що Україна повинна приєднатися до переговорів про припинення війни.
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