Навіть відправлять миротворців? Макрон розповів про план гарантій безпеки для України

У понеділок, 24 лютого, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що гарантії Парижа й Лондона можуть дійти до відправки військових в Україну та додав, що Київ має брати участь у переговорах.

Такі заяви французький лідер зробив у Білому домі перед переговорами з президентом США Дональдом Трампом.

"Франція та Великобританія підготували план щодо гарантій безпеки для України, який може дійти до відправки військових", — сказав він.

За словами Макрона, стримування може скріпити спочатку перемир'я, а потім мирну угоду в Україні.

Президент Франції також додав, що Україна повинна приєднатися до переговорів про припинення війни.

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